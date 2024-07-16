https://1prime.ru/20240716/mvf-850179342.html
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП - 16.07.2024, ПРАЙМ
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 год на уровне 3,2% и незначительно повысил ожидания на 2025 год - до 3,3%,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:03+0300
2024-07-16T16:03+0300
2024-07-16T16:03+0300
экономика
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_5a41ba52574073895f7da2e8970f1031.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 год на уровне 3,2% и незначительно повысил ожидания на 2025 год - до 3,3%, следует из обновленного доклада организации. Согласно представленным табличным значениям, ожидаемый рост мирового ВВП оставлен без изменения по сравнению с апрельским прогнозом фонда. На 2025 год показатель повышен на 0,1 процентного пункта. Как указывается в докладе, рост глобальной экономики поддерживает мировая торговля, в особенности, сильный экспорт из Азии, включая технологический сектор.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8f0b102c995920946543230f634b0afb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП, улучшил ожидания на 2025 год
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 год на уровне 3,2% и незначительно повысил ожидания на 2025 год - до 3,3%, следует из обновленного доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, ожидаемый рост мирового ВВП оставлен без изменения по сравнению с апрельским прогнозом фонда. На 2025 год показатель повышен на 0,1 процентного пункта.
Как указывается в докладе, рост глобальной экономики поддерживает мировая торговля, в особенности, сильный экспорт из Азии, включая технологический сектор.