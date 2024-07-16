https://1prime.ru/20240716/mvf-850179547.html
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году - 16.07.2024, ПРАЙМ
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:04+0300
2024-07-16T16:04+0300
2024-07-16T16:04+0300
экономика
россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76130/18/761301832_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8c75afa456666404970bcc8e672fdc09.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из обновленного доклада организации. Согласно опубликованным значениям, рост ВВП РФ в 2025 году году окажется на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе МВФ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76130/18/761301832_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_816cc0d5b64afc83e3686ef74e027a3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвф
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году на уровне 3,2%
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из обновленного доклада организации.
Согласно опубликованным значениям, рост ВВП РФ в 2025 году году окажется на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе МВФ.