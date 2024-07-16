https://1prime.ru/20240716/mvf-850179547.html

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году - 16.07.2024, ПРАЙМ

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:04+0300

2024-07-16T16:04+0300

2024-07-16T16:04+0300

экономика

россия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/76130/18/761301832_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8c75afa456666404970bcc8e672fdc09.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из обновленного доклада организации. Согласно опубликованным значениям, рост ВВП РФ в 2025 году году окажется на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе МВФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвф