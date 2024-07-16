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МВФ незначительно повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году

МВФ незначительно повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году - 16.07.2024, ПРАЙМ

МВФ незначительно повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) незначительно повысил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,9% и оставил без изменения оценку на 2025 год на... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:04+0300

2024-07-16T16:04+0300

2024-07-16T16:04+0300

энергетика

мвф

ввп еврозоны

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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно повысил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,9% и оставил без изменения оценку на 2025 год на уровне 1,5%, следует из обновленного доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, рост ВВП зоны евро в текущем году повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом. По мнению МВФ, в Европе материализуются "ростки" экономического восстановления, благодаря повышению деловой активности в сфере услуг.

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мвф, ввп еврозоны