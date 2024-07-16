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Назван размер награды за первый сбитый американский истребитель F-16 - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Назван размер награды за первый сбитый американский истребитель F-16
Назван размер награды за первый сбитый американский истребитель F-16 - 16.07.2024, ПРАЙМ
Назван размер награды за первый сбитый американский истребитель F-16
Награда в 15 миллионов рублей назначена за первый сбитый американский истребитель F-16 на Украине, заявил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:54+0300
2024-07-16T16:22+0300
f-16
россия
вооружения
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Награда в 15 миллионов рублей назначена за первый сбитый американский истребитель F-16 на Украине, заявил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин. США и союзники уже направляют Киеву самолеты, сообщал госсекретарь Энтони Блинкен на саммите НАТО. Отмечалось, что первые F-16 Украина получит до конца лета."Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", - отметил он в ТГ-канале.Потанин напомнил, что ранее бойцы группировки "Центр" получили по 500 тысяч рублей за подбитые танки Abrams и Leopard.
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f-16, россия
F-16, РОССИЯ, Вооружения
15:54 16.07.2024 (обновлено: 16:22 16.07.2024)
 
Назван размер награды за первый сбитый американский истребитель F-16

ФОРЕС: награда за первый сбитый американский истребитель F-16 составит 15 млн руб

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Награда в 15 миллионов рублей назначена за первый сбитый американский истребитель F-16 на Украине, заявил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин.
США и союзники уже направляют Киеву самолеты, сообщал госсекретарь Энтони Блинкен на саммите НАТО. Отмечалось, что первые F-16 Украина получит до конца лета.
"Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", - отметил он в ТГ-канале.
Потанин напомнил, что ранее бойцы группировки "Центр" получили по 500 тысяч рублей за подбитые танки Abrams и Leopard.
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