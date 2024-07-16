https://1prime.ru/20240716/nagrada-850178709.html

Назван размер награды за первый сбитый американский истребитель F-16

Назван размер награды за первый сбитый американский истребитель F-16 - 16.07.2024, ПРАЙМ

Назван размер награды за первый сбитый американский истребитель F-16

Награда в 15 миллионов рублей назначена за первый сбитый американский истребитель F-16 на Украине, заявил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:54+0300

2024-07-16T15:54+0300

2024-07-16T16:22+0300

f-16

россия

вооружения

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Награда в 15 миллионов рублей назначена за первый сбитый американский истребитель F-16 на Украине, заявил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин. США и союзники уже направляют Киеву самолеты, сообщал госсекретарь Энтони Блинкен на саммите НАТО. Отмечалось, что первые F-16 Украина получит до конца лета."Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", - отметил он в ТГ-канале.Потанин напомнил, что ранее бойцы группировки "Центр" получили по 500 тысяч рублей за подбитые танки Abrams и Leopard.

https://1prime.ru/20240714/f16-850094547.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

f-16, россия