https://1prime.ru/20240716/nato-850185128.html
Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион
Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион - 16.07.2024, ПРАЙМ
Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион
Военная инфраструктура НАТО движется в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) с целью подрыва существующей там архитектуры, центром которой является АСЕАН. Об этом | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:34+0300
2024-07-16T17:34+0300
2024-07-16T17:34+0300
политика
сергей лавров
нато
асеан
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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Военная инфраструктура НАТО движется в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) с целью подрыва существующей там архитектуры, центром которой является АСЕАН. Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН глава МИД России Сергей Лавров. Министр обратил внимание на слова лидеров стран-членов НАТО о главенствующей роли альянса в АТР и распространении там доминирования. "Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого Океана с очевидной целью: подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса", — сказал Лавров. Он также отметил, что США и их союзники сколачивают новые собственные блоки, вроде AUKUS.
https://1prime.ru/20240716/lavrov-850184839.html
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сергей лавров, нато, асеан
Политика, Сергей Лавров, НАТО, АСЕАН
Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион
Лавров: НАТО продвигается в АТР, чтобы подорвать существующую там архитектуру
ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Военная инфраструктура НАТО движется в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) с целью подрыва существующей там архитектуры, центром которой является АСЕАН. Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН глава МИД России Сергей Лавров.
Министр обратил внимание на слова лидеров стран-членов НАТО о главенствующей роли альянса в АТР и распространении там доминирования.
"Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого Океана с очевидной целью: подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса", — сказал Лавров.
Он также отметил, что США и их союзники сколачивают новые собственные блоки, вроде AUKUS.
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением