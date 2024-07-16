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Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион
Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион - 16.07.2024, ПРАЙМ
Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион
Военная инфраструктура НАТО движется в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) с целью подрыва существующей там архитектуры, центром которой является АСЕАН. Об этом | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:34+0300
2024-07-16T17:34+0300
политика
сергей лавров
нато
асеан
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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Военная инфраструктура НАТО движется в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) с целью подрыва существующей там архитектуры, центром которой является АСЕАН. Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН глава МИД России Сергей Лавров. Министр обратил внимание на слова лидеров стран-членов НАТО о главенствующей роли альянса в АТР и распространении там доминирования. "Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого Океана с очевидной целью: подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса", — сказал Лавров. Он также отметил, что США и их союзники сколачивают новые собственные блоки, вроде AUKUS.
https://1prime.ru/20240716/lavrov-850184839.html
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сергей лавров, нато, асеан
Политика, Сергей Лавров, НАТО, АСЕАН
17:34 16.07.2024
 
Лавров объяснил, зачем НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион

Лавров: НАТО продвигается в АТР, чтобы подорвать существующую там архитектуру

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : NATO
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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Военная инфраструктура НАТО движется в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) с целью подрыва существующей там архитектуры, центром которой является АСЕАН. Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН глава МИД России Сергей Лавров.
Министр обратил внимание на слова лидеров стран-членов НАТО о главенствующей роли альянса в АТР и распространении там доминирования.
"Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого Океана с очевидной целью: подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса", — сказал Лавров.
Он также отметил, что США и их союзники сколачивают новые собственные блоки, вроде AUKUS.
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ПолитикаСергей ЛавровНАТОАСЕАН
 
 
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