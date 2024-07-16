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Цены на нефтяные фьючерсы снизились на опасениях насчет спроса в Китае

Цены на нефтяные фьючерсы снизились на опасениях насчет спроса в Китае - 16.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефтяные фьючерсы снизились на опасениях насчет спроса в Китае

Цены на нефть во вторник снизились на опасениях насчет замедления роста экономики Китая и его влияния на спрос. Однако рынок укрепляется во мнении, что ФРС... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:42+0300

2024-07-16T11:42+0300

2024-07-16T11:42+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снизились на опасениях насчет замедления роста экономики Китая и его влияния на спрос. Однако рынок укрепляется во мнении, что ФРС начнет снижать ключевую процентную ставку в сентябре, и это ограничило снижение цен.Фьючерсы на Brent к 04.08 по Гринвичу подешевели на 21 цент, или 0,25%, до 84,64 доллара за баррель. WTI снизилась в цене на 25 центов, или 0,31%, до 81,66 доллара.Рыночный аналитик IG Йип Джун Рон написал, что ухудшение данных по экономике Китая "заставляет задуматься о том, не слишком ли оптимистично участники рынка оценивают перспективы спроса на нефть в Китае".Согласно официальным данным, в апреле-июне рост второй по величине экономики мира составил 4,7%. Это самый медленный рост с 1-го квартала 2023 года и ниже прогноза опрошенных Reuters экономистов, ожидавших роста на 5,1%.Таким образом, произошло замедление после повышения на 5,3% в предыдущем квартале в свете затянувшегося спада в сфере недвижимости и сомнений в сохранности рабочих мест."ВВП за 2-й квартал и розничные продажи преподнесли неприятный сюрприз, причем значительный, а прогнозы введения дополнительных мер стимулирования на третьем пленуме КПК могут не оправдаться", – добавил Йип, имея в виду проходящий на этой неделе пленум Коммунистической партии Китая в Пекине.В США председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил, что три набора данных по инфляции, поступивших во 2-м квартале, "внушают некоторую уверенность" в том, что темпы повышений цен устойчиво возвращаются к целевому уровню. Его слова участники рынка восприняли как показатель того, что разворот в сторону снижения ставок может произойти в скором времени.Снижение процентных ставок приводит к сокращению стоимости заимствований, а это может стимулировать экономическую активность и спрос на нефть.Старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вон написал, что ключевые экономические данные в США стали подавать признаки ослабления, что может ускорить принятие решения ФРС о смягчении денежно-кредитной политики. Снижение ставок ожидается в сентябре и декабре, судя по CME FedWatch.Тем временем йеменские хуситы заявили, что в ответ на удары по сектору Газа атаковали баллистическими ракетами, дронами и заминированными лодками три судна, включая нефтяной танкер, в Красном и Средиземном морях.Кризис на Ближнем Востоке пока не отразился на поставках, но удары по судам в Красном море вынудили транспортные компании выбирать более длинные маршруты, а значит, нефть находится в пути по морю дольше.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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