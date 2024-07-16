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Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров - 16.07.2024, ПРАЙМ
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп сразу приступит к решению украинского конфликта,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T08:03+0300
2024-07-16T08:03+0300
2024-07-16T08:04+0300
политика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп сразу приступит к решению украинского конфликта, не радуют западных политиков. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз."Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США – Прим. Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.Венгерский лидер также отмечал, что Трамп сразу же намерен выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.Ранее сообщалось, что Венгрия намерена использовать председательство в ЕС для создания политической инициативы и условий для мирных переговоров. Предложенный мирный план Виктора Орбана уже находится на рассмотрении западных лидеров.
https://1prime.ru/20240715/orban-850105947.html
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венгрия, ес, сша, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕС, США, Виктор Орбан
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Журналист Боуз: заявления о переговорах по Украине пугают лидеров ЕС и США
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп сразу приступит к решению украинского конфликта, не радуют западных политиков. Такое мнение выразил
ирландский журналист Чей Боуз.
"Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США – Прим. Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Венгерский лидер также отмечал, что Трамп сразу же намерен выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что Венгрия намерена использовать председательство в ЕС для создания политической инициативы и условий для мирных переговоров. Предложенный мирный план Виктора Орбана уже находится на рассмотрении западных лидеров.
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине