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Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров - 16.07.2024, ПРАЙМ
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп сразу приступит к решению украинского конфликта,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T08:03+0300
2024-07-16T08:04+0300
политика
венгрия
ес
сша
виктор орбан
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп сразу приступит к решению украинского конфликта, не радуют западных политиков. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз."Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США – Прим. Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.Венгерский лидер также отмечал, что Трамп сразу же намерен выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.Ранее сообщалось, что Венгрия намерена использовать председательство в ЕС для создания политической инициативы и условий для мирных переговоров. Предложенный мирный план Виктора Орбана уже находится на рассмотрении западных лидеров.
https://1prime.ru/20240715/orban-850105947.html
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венгрия, ес, сша, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕС, США, Виктор Орбан
08:03 16.07.2024 (обновлено: 08:04 16.07.2024)
 
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров

Журналист Боуз: заявления о переговорах по Украине пугают лидеров ЕС и США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп сразу приступит к решению украинского конфликта, не радуют западных политиков. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз.
"Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США – Прим. Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Венгерский лидер также отмечал, что Трамп сразу же намерен выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что Венгрия намерена использовать председательство в ЕС для создания политической инициативы и условий для мирных переговоров. Предложенный мирный план Виктора Орбана уже находится на рассмотрении западных лидеров.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине
Вчера, 11:56
 
ПолитикаВЕНГРИЯЕССШАВиктор Орбан
 
 
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