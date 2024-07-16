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Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров

Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров - 16.07.2024, ПРАЙМ

Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров

Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп сразу приступит к решению украинского конфликта,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T08:03+0300

2024-07-16T08:03+0300

2024-07-16T08:04+0300

политика

венгрия

ес

сша

виктор орбан

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп сразу приступит к решению украинского конфликта, не радуют западных политиков. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз."Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США – Прим. Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.Венгерский лидер также отмечал, что Трамп сразу же намерен выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.Ранее сообщалось, что Венгрия намерена использовать председательство в ЕС для создания политической инициативы и условий для мирных переговоров. Предложенный мирный план Виктора Орбана уже находится на рассмотрении западных лидеров.

https://1prime.ru/20240715/orban-850105947.html

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венгрия, ес, сша, виктор орбан