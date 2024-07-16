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В Госдуме призвали срочно ввести проверки предприятий общепита

В Госдуме призвали срочно ввести проверки предприятий общепита - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали срочно ввести проверки предприятий общепита

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев призвал срочно ввести проверки предприятий общественного питания на фоне новых случаев отравления в Москве. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T17:56+0300

2024-07-16T17:56+0300

2024-07-16T17:57+0300

происшествия

госдума

общепит

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев призвал срочно ввести проверки предприятий общественного питания на фоне новых случаев отравления в Москве. Ранее столичный главк Следственного комитета РФ сообщил об увеличении числа отравлений на севере Москвы до 17. Он отмечал, что предварительный диагноз — сальмонеллез и идет проверка трех точек общепита. "Считаю, что необходимо срочно ввести проверки предприятий общественного питания", — заявил Кошелев РИА Новости. Парламентарий напомнил, что в марте 2022 года в России был принят мораторий на плановые проверки предприятий общепита, действующий до конца текущего года. По мнению Кошелева, "в отношении общепита он должен быть отменен". Он полагает, что нужно ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд на всей цепочке сферы общепита от закупки продуктов до доставки конечному потребителю. Депутат призвал ввести персональную ответственность для "всех должностных лиц за качество производимой продукции и обязательное включение в реестр недобросовестных поставщиков в случае выявления нарушений". В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде субъектов РФ. С симптомами ботулизма к медикам обращались люди в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". В настоящее время 17 человек с ботулизмом остаются в больницах, 11 из них в реанимации.

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госдума, общепит