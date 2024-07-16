https://1prime.ru/20240716/orban-850134904.html

Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией, пишут СМИ

Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией, пишут СМИ - 16.07.2024, ПРАЙМ

Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией, пишут СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, содержащее призыв возобновить дипломатические отношения с Москвой и начать... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T00:00+0300

2024-07-16T00:00+0300

2024-07-16T00:00+0300

политика

виктор орбан

шарль мишель

письмо

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БЕРЛИН, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, содержащее призыв возобновить дипломатические отношения с Москвой и начать переговоры с Пекином о конференции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Bild. "В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" по отношению к странам Юга, чье "уважение мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине", — пишет издание, в распоряжении которого оказалось письмо. Послание содержит десять пунктов, его объем составляет полторы страницы формата А4. В письме Орбан привел свое видение, согласно которому "интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет". Отмечается, что в письме Орбан также привел краткую оценку недавних своих бесед с лидерами Украины, России, Китая, Турции, бывшим президентом США Дональдом Трампом, а также некоторые предложения для рассмотрения Мишеля. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот визит Орбан назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Он заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он прилетел в Пекин, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с КНР и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.

https://1prime.ru/20240713/orban-850079545.html

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виктор орбан, шарль мишель, письмо, украина