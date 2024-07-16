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СМИ: Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС после визита Орбана в Россию - 16.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС после визита Орбана в Россию
СМИ: Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС после визита Орбана в Россию - 16.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС после визита Орбана в Россию
После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай депутаты Европарламента потребовали лишить Будапешт права голоса в ЕС. Об этом сообщила... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:02+0300
2024-07-16T12:02+0300
виктор орбан
россия
ес
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай депутаты Европарламента потребовали лишить Будапешт права голоса в ЕС. Об этом сообщила газета Politico.Издание привело текст письма, которое 63 чиновника написали на имя председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Европарламента Роберты Метсолы. Орбан совершил несколько зарубежных поездок в рамках "миссии мира". Так, он посетил с визитом Киев, Москву, Пекин и Флориду."Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок её премьер-министра в Россию и Китай", - сказано в публикации.Как пишет Politico, депутаты обвинили Орбана в "злоупотреблении ролью председателя Совета ЕС2 и "нанесении союзу значительного ущерба".
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виктор орбан, россия, ес
Виктор Орбан, РОССИЯ, ЕС
12:02 16.07.2024
 
СМИ: Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС после визита Орбана в Россию

Politico: в ЕП требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС после визитов Орбана в РФ и КНР

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай депутаты Европарламента потребовали лишить Будапешт права голоса в ЕС. Об этом сообщила газета Politico.
Издание привело текст письма, которое 63 чиновника написали на имя председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Европарламента Роберты Метсолы.
Орбан совершил несколько зарубежных поездок в рамках "миссии мира". Так, он посетил с визитом Киев, Москву, Пекин и Флориду.
"Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок её премьер-министра в Россию и Китай", - сказано в публикации.
Как пишет Politico, депутаты обвинили Орбана в "злоупотреблении ролью председателя Совета ЕС2 и "нанесении союзу значительного ущерба".
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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