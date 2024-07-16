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Начнется паника. На Украине рассказали о "психологическом оружии" России

Начнется паника. На Украине рассказали о "психологическом оружии" России - 16.07.2024, ПРАЙМ

Начнется паника. На Украине рассказали о "психологическом оружии" России

Российские авиабомбы ФАБ-3000, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), оказывают значительное воздействие на психологическое... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T08:29+0300

2024-07-16T08:29+0300

2024-07-16T08:29+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские авиабомбы ФАБ-3000, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), оказывают значительное воздействие на психологическое состояние солдат ВСУ. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков."Есть такое понятие — обстрелянные бойцы. Вот прилетит такой КАБ-3000 — и все. Когда необстрелянные бригады пойдут на фронт, прилетят вот такие снаряды. Это может нанести такой ущерб морально-боевому духу, что это приведет к паническим настроениям (в ВСУ. —Прим. ред.)", — сказал он в беседе с журналистом Александром Шелестом*.В марте Министерство обороны России объявило о начале серийного производства данного типа авиабомб. Военные эксперты отмечают, что новая версия УМПК позволит увеличить дальность полета ФАБ-3000, делая ее более точным и эффективным оружием.Авиабомбы с УМПК уже используются российскими ВВС в зоне СВО, позволяя наносить удары по опорным пунктам ВСУ без риска быть сбитыми зенитно-ракетными комплексами противника.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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россия, украина, вооружение