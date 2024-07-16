https://1prime.ru/20240716/otklyucheniya-850195004.html

Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области

Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области - 16.07.2024, ПРАЙМ

Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области

Веерные отключения электричества после сбоя на Ростовской АЭС коснулись части Запорожской области. Специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности. Об... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T22:32+0300

2024-07-16T22:32+0300

2024-07-16T22:32+0300

происшествия

запорожская область

веерные отключения электричества

энергетика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76124/94/761249461_0:127:1197:800_1920x0_80_0_0_e2af31ca8c5e4d7f86584f8f5113c792.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Веерные отключения электричества после сбоя на Ростовской АЭС коснулись части Запорожской области. Специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее во вторник Минэнерго России проинформировало, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. На данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" проводят ликвидацию дефицита мощности", — написал Балицкий в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20240716/pereboi-850194347.html

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, веерные отключения электричества, энергетика рф