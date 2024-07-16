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Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области
Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области - 16.07.2024, ПРАЙМ
Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области
Веерные отключения электричества после сбоя на Ростовской АЭС коснулись части Запорожской области. Специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности. Об... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T22:32+0300
2024-07-16T22:32+0300
2024-07-16T22:32+0300
происшествия
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веерные отключения электричества
энергетика рф
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Веерные отключения электричества после сбоя на Ростовской АЭС коснулись части Запорожской области. Специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее во вторник Минэнерго России проинформировало, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. На данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" проводят ликвидацию дефицита мощности", — написал Балицкий в Telegram-канале.
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запорожская область, веерные отключения электричества, энергетика рф
Происшествия, Запорожская область, веерные отключения электричества, энергетика РФ
Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области
Балицкий: веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Веерные отключения электричества после сбоя на Ростовской АЭС коснулись части Запорожской области. Специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее во вторник Минэнерго России проинформировало, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
"Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. На данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" проводят ликвидацию дефицита мощности", — написал Балицкий в Telegram-канале.
Названа причина перебоев в энергоснабжении на Юге России