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"Воспользоваться возможностью". В США предложили неожиданный план по России - 16.07.2024, ПРАЙМ
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"Воспользоваться возможностью". В США предложили неожиданный план по России
"Воспользоваться возможностью". В США предложили неожиданный план по России - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Воспользоваться возможностью". В США предложили неожиданный план по России
Соединенные Штаты и их союзники должны нормализовать отношения с Москвой. Такое мнение в материале The National Interest выразил обозреватель Дэвид Харвилиц. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:46+0300
2024-07-16T13:46+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзники должны нормализовать отношения с Москвой. Такое мнение в материале The National Interest выразил обозреватель Дэвид Харвилиц."Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией", — написал журналист.Он также подчеркнул, что устойчивый мир не может быть достигнут, если Запад будет продолжать угрожать России. Кроме того, американские власти обязаны братить внимание на обеспокоенность России в связи с расширением НАТО, так как это может способствовать прекращению конфликта на Украине.В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хотя Москва готова вести переговоры по вопросам безопасности и вооружений с США и другими странами, но отношения с Вашингтоном находятся в таком упадке, что пока нет возможности говорить о конкретных деталях.
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сша, россия
Политика, США, РОССИЯ
13:46 16.07.2024
 
"Воспользоваться возможностью". В США предложили неожиданный план по России

The National Interest: США должны восстановить диалог с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзники должны нормализовать отношения с Москвой. Такое мнение в материале The National Interest выразил обозреватель Дэвид Харвилиц.
"Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией", — написал журналист.
Он также подчеркнул, что устойчивый мир не может быть достигнут, если Запад будет продолжать угрожать России. Кроме того, американские власти обязаны братить внимание на обеспокоенность России в связи с расширением НАТО, так как это может способствовать прекращению конфликта на Украине.
В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хотя Москва готова вести переговоры по вопросам безопасности и вооружений с США и другими странами, но отношения с Вашингтоном находятся в таком упадке, что пока нет возможности говорить о конкретных деталях.
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