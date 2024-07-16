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Ozon начал работать в Луганской Народной Республике

Ozon начал работать в Луганской Народной Республике - 16.07.2024, ПРАЙМ

Ozon начал работать в Луганской Народной Республике

Маркетплейс Ozon начал работу по бесплатной доставке товаров в Луганской Народной Республике, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:45+0300

2024-07-16T18:45+0300

2024-07-16T18:45+0300

экономика

ozon

лнр

доставка товаров

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ЛУГАНСК, 16 июл - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon начал работу по бесплатной доставке товаров в Луганской Народной Республике, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона. Ранее в марте глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что маркетплейсы Ozon и Wildberries начнут работу в ДНР и ЛНР в ближайшее время. "В ЛНР начала действовать бесплатная доставка товаров с Озон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики.

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ozon, лнр, доставка товаров