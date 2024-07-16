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В Молдавии рассказали о выплате пенсий через ПСБ
В Молдавии рассказали о выплате пенсий через ПСБ - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Молдавии рассказали о выплате пенсий через ПСБ
Выплаты надбавок через российский Промсвязьбанк (ПСБ) по примеру Гагаузии стали получать пенсионеры таких городов в Молдавии, как Оргеев и Тараклия, заявил... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:44+0300
2024-07-16T12:44+0300
2024-07-16T12:44+0300
пенсии
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КИШИНЕВ, 16 июл – ПРАЙМ. Выплаты надбавок через российский Промсвязьбанк (ПСБ) по примеру Гагаузии стали получать пенсионеры таких городов в Молдавии, как Оргеев и Тараклия, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2 тысячи леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая. "Очередная победа! Пенсионеры и представители льготных категорий в Оргееве и Тараклии начали получать надбавки в 2 тысячи леев. У нас есть хороший опыт в Гагаузии — больше 30 тысяч жителей автономии уже получили такие пособия на карты ПСБ. Несмотря на позорное сопротивление властей, мы при поддержке фонда "Евразия" и Промсвязьбанка сделали все возможное, чтобы поддержать наших граждан", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, эти выплаты — не просто помощь, а значительное улучшение уровня жизни пенсионеров. Ранее Шор сообщал, что молдавская оппозиция ведет переговоры о расширении перечня категорий молдаван, получающих выплаты через российский Промсвязьбанк, а именно в городах Оргеев и Тараклия. Отмечалось, что Шор подтвердил готовность расширить на них программу в ответ на просьбу мэров Оргеева и Тараклии оказать содействие в организации открытия счетов в ПСБ для отдельных категорий населения этих городов.
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пенсии, псб, молдавия
В Молдавии рассказали о выплате пенсий через ПСБ
Шор: выплаты через ПСБ по примеру Гагаузии начали получать пенсионеры Оргеева и Тараклии
КИШИНЕВ, 16 июл – ПРАЙМ. Выплаты надбавок через российский Промсвязьбанк (ПСБ) по примеру Гагаузии стали получать пенсионеры таких городов в Молдавии, как Оргеев и Тараклия, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2 тысячи леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая.
"Очередная победа! Пенсионеры и представители льготных категорий в Оргееве и Тараклии начали получать надбавки в 2 тысячи леев. У нас есть хороший опыт в Гагаузии — больше 30 тысяч жителей автономии уже получили такие пособия на карты ПСБ. Несмотря на позорное сопротивление властей, мы при поддержке фонда "Евразия" и Промсвязьбанка сделали все возможное, чтобы поддержать наших граждан", - написал Шор в своем Telegram-канале.
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По его словам, эти выплаты — не просто помощь, а значительное улучшение уровня жизни пенсионеров.
Ранее Шор сообщал, что молдавская оппозиция ведет переговоры о расширении перечня категорий молдаван, получающих выплаты через российский Промсвязьбанк, а именно в городах Оргеев и Тараклия. Отмечалось, что Шор подтвердил готовность расширить на них программу в ответ на просьбу мэров Оргеева и Тараклии оказать содействие в организации открытия счетов в ПСБ для отдельных категорий населения этих городов.