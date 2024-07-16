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Названа причина перебоев в энергоснабжении на Юге России - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Названа причина перебоев в энергоснабжении на Юге России
Названа причина перебоев в энергоснабжении на Юге России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Названа причина перебоев в энергоснабжении на Юге России
Перебои энергетического снабжения на юге России не являются редкостью, они происходят из-за дефицита мощности при кратном росте энергопотребления и... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T21:58+0300
2024-07-16T21:58+0300
происшествия
энергетика рф
энергопотребление
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Перебои энергетического снабжения на юге России не являются редкостью, они происходят из-за дефицита мощности при кратном росте энергопотребления и неудовлетворительном состоянии электросетей, пояснил агентству РИА Новости профессор МЭИ Евгений Гашо. Он отметил, что альтернативные источники питания могут помочь в случае нарушений энергоснабжения. "Автономные источники питания, такие, как бензиновые генераторы, а сейчас все больше зеленая энергетика в виде гибридных систем с солнечными панелями, способны решить проблему временных перебоев подачи электроэнергии и даже полностью обеспечить необходимое энергоснабжение", — заявил Гашо. Днем 16 июля в условиях прохождения периода пиковых нагрузок в ОЭС Юга на Ростовской АЭС произошло отключение энергоблока. В "Системном операторе ЕЭС" (энергетический диспетчер РФ) агентству РИА Новости пояснили, что непосредственно после отключения энергоблока, чтобы не допустить развитие аварии, в соответствии с заранее разработанными графиками при возникновении дефицита электроэнергии были введены ограничения потребителей в объеме порядка 1,5 ГВт и позже снижены на 0,5 ГВт.
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энергетика рф, энергопотребление, россия
Происшествия, энергетика РФ, Энергопотребление, РОССИЯ
21:58 16.07.2024
 
Названа причина перебоев в энергоснабжении на Юге России

Эксперт Гашо: дефицит мощности вызывает перебои в энергоснабжении на Юге России

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЭнергетические объекты
Энергетические объекты - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Перебои энергетического снабжения на юге России не являются редкостью, они происходят из-за дефицита мощности при кратном росте энергопотребления и неудовлетворительном состоянии электросетей, пояснил агентству РИА Новости профессор МЭИ Евгений Гашо.
Он отметил, что альтернативные источники питания могут помочь в случае нарушений энергоснабжения.
"Автономные источники питания, такие, как бензиновые генераторы, а сейчас все больше зеленая энергетика в виде гибридных систем с солнечными панелями, способны решить проблему временных перебоев подачи электроэнергии и даже полностью обеспечить необходимое энергоснабжение", — заявил Гашо.
Днем 16 июля в условиях прохождения периода пиковых нагрузок в ОЭС Юга на Ростовской АЭС произошло отключение энергоблока. В "Системном операторе ЕЭС" (энергетический диспетчер РФ) агентству РИА Новости пояснили, что непосредственно после отключения энергоблока, чтобы не допустить развитие аварии, в соответствии с заранее разработанными графиками при возникновении дефицита электроэнергии были введены ограничения потребителей в объеме порядка 1,5 ГВт и позже снижены на 0,5 ГВт.
*Краснодар - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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21:33
 
Происшествияэнергетика РФЭнергопотреблениеРОССИЯ
 
 
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