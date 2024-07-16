https://1prime.ru/20240716/peskov-850142556.html

В Кремле прокомментировали замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах

В Кремле прокомментировали замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах

В Кремле не владеют информацией о замедлении работы мессенджера WhatsApp в регионах России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:03+0300

2024-07-16T11:03+0300

2024-07-16T11:03+0300

россия

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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. В Кремле не владеют информацией о замедлении работы мессенджера WhatsApp в регионах России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, мне неизвестно об этом", — ответил официальный представитель Кремля журналистам.Он подчеркнул, что ему неизвестны какие либо запреты или ограничения относительно использования WhatsApp. Он также добавил, что меры, связанные с замедлением работы мессенджера в некоторых регионах, возможно, введены в рамках антитеррористической борьбы.

https://1prime.ru/20240712/whatsapp-850058012.html

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