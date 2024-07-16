https://1prime.ru/20240716/peskov-850142556.html
В Кремле прокомментировали замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
В Кремле прокомментировали замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
В Кремле не владеют информацией о замедлении работы мессенджера WhatsApp в регионах России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:03+0300
2024-07-16T11:03+0300
2024-07-16T11:03+0300
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. В Кремле не владеют информацией о замедлении работы мессенджера WhatsApp в регионах России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, мне неизвестно об этом", — ответил официальный представитель Кремля журналистам.Он подчеркнул, что ему неизвестны какие либо запреты или ограничения относительно использования WhatsApp. Он также добавил, что меры, связанные с замедлением работы мессенджера в некоторых регионах, возможно, введены в рамках антитеррористической борьбы.
https://1prime.ru/20240712/whatsapp-850058012.html
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россия, whatsapp
В Кремле прокомментировали замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
Песков: Кремлю не известно о замедлении работы WhatsApp в российских регионах
ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. В Кремле не владеют информацией о замедлении работы мессенджера WhatsApp в регионах России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мне неизвестно об этом", — ответил официальный представитель Кремля журналистам.
Он подчеркнул, что ему неизвестны какие либо запреты или ограничения относительно использования WhatsApp. Он также добавил, что меры, связанные с замедлением работы мессенджера в некоторых регионах, возможно, введены в рамках антитеррористической борьбы.
В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp