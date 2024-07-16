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Швейцария не получила мирного плана Орбана по Украине, заявил МИД страны
Швейцария не получила мирного плана Орбана по Украине, заявил МИД страны - 16.07.2024, ПРАЙМ
Швейцария не получила мирного плана Орбана по Украине, заявил МИД страны
Берн не получил план Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, заявил агентству РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:47+0300
2024-07-16T15:47+0300
2024-07-16T16:11+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Берн не получил план Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, заявил агентству РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Жонас Монтани."На сегодняшний день нам неизвестно о получении указанного документа. Швейцария приветствует усилия, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине", — ответил собеседник издания.Ранее политический директор венгерского премьера Балаж Орбан отметил, что план основан на реальной оценке ситуации и целях, а также имеет определенный график. Он также подчеркнул важность встреч и контактов Орбана с различными сторонами конфликта, которые позволили Венгрии получить актуальную информацию о позициях сторон и посредниках.В настоящее время план венгерского премьера рассматривается лидерами ЕС.
https://1prime.ru/20240715/orban-850105947.html
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венгрия, швейцария
Экономика, ВЕНГРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцария не получила мирного плана Орбана по Украине, заявил МИД страны
МИД Швейцарии: Берн не получил мирного плана Орбана по Украине
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Берн не получил план Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, заявил агентству РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Жонас Монтани.
"На сегодняшний день нам неизвестно о получении указанного документа. Швейцария приветствует усилия, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине", — ответил собеседник издания.
Ранее политический директор венгерского премьера Балаж Орбан отметил, что план основан на реальной оценке ситуации и целях, а также имеет определенный график. Он также подчеркнул важность встреч и контактов Орбана с различными сторонами конфликта, которые позволили Венгрии получить актуальную информацию о позициях сторон и посредниках.
В настоящее время план венгерского премьера рассматривается лидерами ЕС.
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине