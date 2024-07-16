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Киев готовит план прекращения боевых действий, пишут СМИ - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Киев готовит план прекращения боевых действий, пишут СМИ
Киев готовит план прекращения боевых действий, пишут СМИ - 16.07.2024, ПРАЙМ
Киев готовит план прекращения боевых действий, пишут СМИ
Киев работает над планом по прекращению боевых действий посредством переговорного процесса. Об этом сообщило во вторник американское издание New York Times. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:14+0300
2024-07-16T19:14+0300
политика
россия
украина
мирный саммит
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Киев работает над планом по прекращению боевых действий посредством переговорного процесса. Об этом сообщило во вторник американское издание New York Times. "Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров", — сказано в публикации издания.Отмечается, что речь идет о второй конференции по Украине, которую Киев хочет провести в текущем году. Авторы материала также отметили, что Россия добивается успехов на поле боя, указав, в частности, на недавнее освобождение населенного пункта Урожайное. В Киеве ранее заявили, что хотели бы увидеть представителей Россит на втором саммите по Украине в ноябре. В России неоднократно отмечали, что обсуждать урегулирование без Москвы бессмысленно, но подчеркивали, что отвергают ультиматумы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предыдущий саммит по Украине в Швейцарии не был "мирным", и, говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел ввиду Киев. "Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.
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россия, украина, мирный саммит
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, мирный саммит
19:14 16.07.2024
 
Киев готовит план прекращения боевых действий, пишут СМИ

NYT: Киев готовит план прекращения боевых действий на фоне подготовки к саммиту

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Киев работает над планом по прекращению боевых действий посредством переговорного процесса. Об этом сообщило во вторник американское издание New York Times.
"Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров", — сказано в публикации издания.
Отмечается, что речь идет о второй конференции по Украине, которую Киев хочет провести в текущем году.
Авторы материала также отметили, что Россия добивается успехов на поле боя, указав, в частности, на недавнее освобождение населенного пункта Урожайное.
В Киеве ранее заявили, что хотели бы увидеть представителей Россит на втором саммите по Украине в ноябре. В России неоднократно отмечали, что обсуждать урегулирование без Москвы бессмысленно, но подчеркивали, что отвергают ультиматумы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предыдущий саммит по Украине в Швейцарии не был "мирным", и, говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел ввиду Киев.
"Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАмирный саммит
 
 
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