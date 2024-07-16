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Под Новороссийском полностью потушили лесной пожар

Под Новороссийском полностью потушили лесной пожар - 16.07.2024, ПРАЙМ

Под Новороссийском полностью потушили лесной пожар

Спасатели полностью потушили пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Об этом сообщили в оперштабе региона. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:53+0300

2024-07-16T18:53+0300

2024-07-16T19:08+0300

происшествия

краснодарский край

новороссийск

пожар

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КРАСНОДАР, 15 июл - ПРАЙМ. Спасатели полностью потушили пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Об этом сообщили в оперштабе региона. В воскресенье в МЧС России сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна", затем его потушили, но лес продолжил гореть и в результате пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером в воскресенье пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о локализации пожара. "Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18.05", — сказано в сообщении.Пресс-служба МЧС позднее также сообщила, что природный пожар в хуторе Дюрсо полностью ликвидирован.Кроме того, оперштаб Кубани сообщил, что спасатели полностью потушили лесной пожар в поселке Сосновка в Геленджике.В понедельник в оперштабе информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Затем пожар локализовали на площади порядка двух гектаров."Пожар в районе СНТ "Сосновка" Геленджика ликвидировали в 18.10", — сказано в сообщении.Мэр Геленджика Алексей Богодистов во вторник опубликовал фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной пожара.

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краснодарский край

новороссийск

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краснодарский край, новороссийск, пожар