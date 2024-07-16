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В ЦБ подсчитали, сколько прибыли в мае получил банковский сектор - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ подсчитали, сколько прибыли в мае получил банковский сектор
В ЦБ подсчитали, сколько прибыли в мае получил банковский сектор - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ЦБ подсчитали, сколько прибыли в мае получил банковский сектор
Прибыль российского банковского сектора в мае составила 281 миллиард рублей, что сопоставимо с соответствующим показателем 2023 года, говорится в бюллетене... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:43+0300
2024-07-16T18:44+0300
банк россии
банки
прибыль
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в мае составила 281 миллиард рублей, что сопоставимо с соответствующим показателем 2023 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Банковский сектор продолжает показывать высокую прибыль. В мае она составила 281 млрд руб., что сопоставимо с соответствующим показателем 2023 года", - говорится в материалах. Аналитики поясняют, что прибыль поддерживалась ростом кредитования и объема эквайринга, а также доходами от расчетно-кассового обслуживания. В свою очередь высокая прибыль позволяет наращивать капитал и создает потенциал для дальнейшего кредитования, отмечается в бюллетене. ЦБ РФ в конце июня сообщал, что банки РФ в мае снизили чистую прибыль на 16% к апрелю - до 255 миллиардов рублей.
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банки, прибыль
Банк России, Банки, прибыль
18:43 16.07.2024 (обновлено: 18:44 16.07.2024)
 
В ЦБ подсчитали, сколько прибыли в мае получил банковский сектор

ЦБ: банковский сектор в мае получил 281 миллиард рублей прибыли

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в мае составила 281 миллиард рублей, что сопоставимо с соответствующим показателем 2023 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Банковский сектор продолжает показывать высокую прибыль. В мае она составила 281 млрд руб., что сопоставимо с соответствующим показателем 2023 года", - говорится в материалах.
Аналитики поясняют, что прибыль поддерживалась ростом кредитования и объема эквайринга, а также доходами от расчетно-кассового обслуживания.
В свою очередь высокая прибыль позволяет наращивать капитал и создает потенциал для дальнейшего кредитования, отмечается в бюллетене.
ЦБ РФ в конце июня сообщал, что банки РФ в мае снизили чистую прибыль на 16% к апрелю - до 255 миллиардов рублей.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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