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В ЦБ подсчитали, сколько прибыли в мае получил банковский сектор

В ЦБ подсчитали, сколько прибыли в мае получил банковский сектор - 16.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ подсчитали, сколько прибыли в мае получил банковский сектор

Прибыль российского банковского сектора в мае составила 281 миллиард рублей, что сопоставимо с соответствующим показателем 2023 года, говорится в бюллетене... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:43+0300

2024-07-16T18:43+0300

2024-07-16T18:44+0300

банк россии

банки

прибыль

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в мае составила 281 миллиард рублей, что сопоставимо с соответствующим показателем 2023 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Банковский сектор продолжает показывать высокую прибыль. В мае она составила 281 млрд руб., что сопоставимо с соответствующим показателем 2023 года", - говорится в материалах. Аналитики поясняют, что прибыль поддерживалась ростом кредитования и объема эквайринга, а также доходами от расчетно-кассового обслуживания. В свою очередь высокая прибыль позволяет наращивать капитал и создает потенциал для дальнейшего кредитования, отмечается в бюллетене. ЦБ РФ в конце июня сообщал, что банки РФ в мае снизили чистую прибыль на 16% к апрелю - до 255 миллиардов рублей.

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банки, прибыль