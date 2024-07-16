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Бурное развитие промышленности: на Западе позавидовали российским регионам

Бурное развитие промышленности: на Западе позавидовали российским регионам - 16.07.2024, ПРАЙМ

Бурное развитие промышленности: на Западе позавидовали российским регионам

Вопреки ожиданиям болезненного "санкционного удара" в российских регионах бурно развивается промышленность, и в 2024 году экономика Российской Федерации,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T12:15+0300

2024-07-16T12:15+0300

2024-07-16T12:16+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Вопреки ожиданиям болезненного "санкционного удара" в российских регионах бурно развивается промышленность, и в 2024 году экономика Российской Федерации, согласно прогнозам, вырастит на 3%, что гораздо выше показателей большинства западных стран. В России возрождаются бывшие индустриальные регионы, с сожалением и даже завистью констатирует британская Financial Times.Отмечается, что промышленный рост особенно заметен в бывших индустриальных районах России. В пример приводится Чувашия, где в короткие сроки были восстановлены и переведены на режим работы в три смены старые советские предприятия.Как заявила политолог Екатерина Курбангалеева, чьи слова передает издание, "некоторые из самых отстающих регионов внезапно начали расти — промышленные районы, где сосредоточено много оборонной и смежных с ней промышленностей".В наибольшем выигрыше, по ее оценке, оказались наименее развитые регионы и слои населения с низкими доходами. "Вот туда-то деньги и идут", - подчеркнула политолог.С одной стороны, за последние годы, множество предприятий по всей России переориентировали производство под оборонные нужды. С другой стороны, 60% российских регионов продемонстрировали значительный рост объемов выпуска невоенной продукции. Например, в той же Чувашии производство гражданской продукции в 2023 году увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2023-го. При этом у работников предприятий вдвое-втрое выросли зарплаты.И Чувашия, подчеркивается в публикации, не является рекордсменом среди субъектов РФ.Подытоживая, Financial Times отмечает, что сначала Запад рассчитывал, что санкции и инфляция настроят россиян против СВО, а отсутствие средств к существованию и, как следствие, пустые холодильники станут противовесом российской ТВ-пропаганде. Но, по выражению Курбангалеевой, прошло более двух лет, а "телевидение работает синхронно с холодильником".

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