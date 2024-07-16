https://1prime.ru/20240716/putin-850143832.html
Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери
Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери - 16.07.2024, ПРАЙМ
Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери
Северный обход Твери шикарен, президент России Владимир Путин проедет по этому участку дороги за рулем. Об этом рассказал журналистам официальный представитель... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:19+0300
2024-07-16T11:19+0300
2024-07-16T11:19+0300
владимир путин
дмитрий песков
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Северный обход Твери шикарен, президент России Владимир Путин проедет по этому участку дороги за рулем. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Глава государства во вторник будет открывать дорожные объекты в регионах. Пескову задали вопрос, будет ли Путин за рулем в ходе проверки Северного обхода."Да", - ответил пресс-секретарь президента, добавив что российский лидер часто "пробует сам".Песков добавил, что сам проехал по дороге, но не был за рулем. Он назвал участок шикарным.
https://1prime.ru/20240715/putin-850118514.html
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владимир путин, дмитрий песков
Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери
Песков: Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери
ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Северный обход Твери шикарен, президент России Владимир Путин проедет по этому участку дороги за рулем. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава государства во вторник будет открывать дорожные объекты в регионах. Пескову задали вопрос, будет ли Путин за рулем в ходе проверки Северного обхода.
"Да", - ответил пресс-секретарь президента, добавив что российский лидер часто "пробует сам".
Песков добавил, что сам проехал по дороге, но не был за рулем. Он назвал участок шикарным.
Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств