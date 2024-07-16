https://1prime.ru/20240716/putin-850143832.html

Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери

Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери - 16.07.2024, ПРАЙМ

Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери

Северный обход Твери шикарен, президент России Владимир Путин проедет по этому участку дороги за рулем. Об этом рассказал журналистам официальный представитель... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:19+0300

2024-07-16T11:19+0300

2024-07-16T11:19+0300

владимир путин

дмитрий песков

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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Северный обход Твери шикарен, президент России Владимир Путин проедет по этому участку дороги за рулем. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Глава государства во вторник будет открывать дорожные объекты в регионах. Пескову задали вопрос, будет ли Путин за рулем в ходе проверки Северного обхода."Да", - ответил пресс-секретарь президента, добавив что российский лидер часто "пробует сам".Песков добавил, что сам проехал по дороге, но не был за рулем. Он назвал участок шикарным.

https://1prime.ru/20240715/putin-850118514.html

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владимир путин, дмитрий песков