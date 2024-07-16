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Путин рассказал о планах развивать МТК "Север - Юг"
Путин рассказал о планах развивать МТК "Север - Юг" - 16.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах развивать МТК "Север - Юг"
Россия намерена развивать транспортные коридоры, в том числе "Север - Юг", а также дорожные сети во всех городах и селах. Об этом заявил президент Владимир... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:42+0300
2024-07-16T11:42+0300
2024-07-16T11:42+0300
мтк "север-юг"
владимир путин
россия
дороги
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Россия намерена развивать транспортные коридоры, в том числе "Север - Юг", а также дорожные сети во всех городах и селах. Об этом заявил президент Владимир Путин.Глава государства во вторник, 16 июля, открывает Северных обход Твери трассы М-11 "Нева" и обход Тольятти."В числе других наших комплексных и системных задач дальнейшее развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-юг", и главное, создание современной дорожной сети по всей стране, во всех регионах, в городах, сельской местности", - добавил он.Ранее Путин заявлял, что к МТК "Север - Юг" может подключиться Катар.МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране - стоимостью 1,6 миллиарда евро (1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны).
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мтк "север-юг", владимир путин, россия, дороги
МТК "Север-Юг", Владимир Путин, РОССИЯ, дороги
Путин рассказал о планах развивать МТК "Север - Юг"
Путин: планируется развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-юг"
ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Россия намерена развивать транспортные коридоры, в том числе "Север - Юг", а также дорожные сети во всех городах и селах. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства во вторник, 16 июля, открывает Северных обход Твери трассы М-11 "Нева" и обход Тольятти.
"В числе других наших комплексных и системных задач дальнейшее развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-юг", и главное, создание современной дорожной сети по всей стране, во всех регионах, в городах, сельской местности", - добавил он.
Ранее Путин заявлял, что к МТК "Север - Юг" может подключиться Катар.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране - стоимостью 1,6 миллиарда евро (1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны).
Кузбасский уголь впервые отправили в Индию по МТК "Север-Юг"