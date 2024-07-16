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Путин оценил автомобиль Lada Aura - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил автомобиль Lada Aura
Путин оценил автомобиль Lada Aura - 16.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил автомобиль Lada Aura
Президент России Владимир Путин оценил российский автомобиль Lada Aura. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:25+0300
2024-07-16T12:36+0300
россия
владимир путин
lada aura
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил российский автомобиль Lada Aura. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, машина понравилась. Это не личный автомобиль. Он был предоставлен организаторами мероприятия", — отметил представитель Кремля.Сам президент также высоко оценил автомобиль. "Хорошая машина", — отметил Путин в беседе с интернет-изданием Life.Ранее сообщалось, что на этом автомобиле российский лидер прибыл на открытие участка Северного обхода трассы М-11 "Нева" в Твери.Этот участок станет последним для запуска скоростного движения из Санкт-Петербурга в Казань. В декабре 2023 года было открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери, который находится на участке от деревни Медное до Бежецкого шоссе и имеет протяженность 33,8 километра.
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россия, владимир путин, lada aura
РОССИЯ, Владимир Путин, LADA AURA
12:25 16.07.2024 (обновлено: 12:36 16.07.2024)
 
Путин оценил автомобиль Lada Aura

Песков: Путину понравился отечественный автомобиль Lada Aura

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин управляет автомобилем
Президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил российский автомобиль Lada Aura. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, машина понравилась. Это не личный автомобиль. Он был предоставлен организаторами мероприятия", — отметил представитель Кремля.
Сам президент также высоко оценил автомобиль. "Хорошая машина", — отметил Путин в беседе с интернет-изданием Life.
Ранее сообщалось, что на этом автомобиле российский лидер прибыл на открытие участка Северного обхода трассы М-11 "Нева" в Твери.
Этот участок станет последним для запуска скоростного движения из Санкт-Петербурга в Казань. В декабре 2023 года было открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери, который находится на участке от деревни Медное до Бежецкого шоссе и имеет протяженность 33,8 километра.
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Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" на Lada Aura
11:25
 
РОССИЯВладимир ПутинLADA AURA
 
 
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