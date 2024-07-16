https://1prime.ru/20240716/putin-850161810.html

Путин оценил автомобиль Lada Aura

Путин оценил автомобиль Lada Aura - 16.07.2024, ПРАЙМ

Путин оценил автомобиль Lada Aura

Президент России Владимир Путин оценил российский автомобиль Lada Aura. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T12:25+0300

2024-07-16T12:25+0300

2024-07-16T12:36+0300

россия

владимир путин

lada aura

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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил российский автомобиль Lada Aura. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, машина понравилась. Это не личный автомобиль. Он был предоставлен организаторами мероприятия", — отметил представитель Кремля.Сам президент также высоко оценил автомобиль. "Хорошая машина", — отметил Путин в беседе с интернет-изданием Life.Ранее сообщалось, что на этом автомобиле российский лидер прибыл на открытие участка Северного обхода трассы М-11 "Нева" в Твери.Этот участок станет последним для запуска скоростного движения из Санкт-Петербурга в Казань. В декабре 2023 года было открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери, который находится на участке от деревни Медное до Бежецкого шоссе и имеет протяженность 33,8 километра.

https://1prime.ru/20240716/lada-850144540.html

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россия, владимир путин, lada aura