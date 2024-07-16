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В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии
График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:40+0300
2024-07-16T19:40+0300
энергетика
россия
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. "С 17.09 мск 16.07.2024 для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" (Северокавказское РДУ) введен график временного отключения электроэнергии… В связи с этим частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале. Он отметил, что график обычно вводится на период от 1,5 до 4 часов. "После отмены ограничения электроснабжение будет восстановлено", - добавил глава города. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
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россия
Энергетика, РОССИЯ
19:40 16.07.2024
 
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии

В Пятигорске и окрестностях ввели график временного отключения электроэнергии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПятигорск
Пятигорск - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
"С 17.09 мск 16.07.2024 для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" (Северокавказское РДУ) введен график временного отключения электроэнергии… В связи с этим частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что график обычно вводится на период от 1,5 до 4 часов.
"После отмены ограничения электроснабжение будет восстановлено", - добавил глава города.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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19:39
 
ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
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