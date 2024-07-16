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США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет - 16.07.2024, ПРАЙМ
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США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет - 16.07.2024, ПРАЙМ
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет
Вашингтон намерен ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе брифинга... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T22:53+0300
2024-07-16T22:53+0300
вооружения
сша
пентагон
гиперзвуковые ракеты
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ВАШИНГТОН, 16 июл – ПРАЙМ. Вашингтон намерен ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается гиперзвуковых вооружений, мы продолжим разработку ряда программ на данной основе, а также будем работать над ускорением разработки и проведения испытаний в рамках данных программ", — сказал он. Райдер также сообщил, что американские военные в недавнем прошлом провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном. "Мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых вооружений в соответствии с нашей стратегией национальной обороны", — подчеркнул он.
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сша, пентагон, гиперзвуковые ракеты
Вооружения, США, Пентагон, гиперзвуковые ракеты
22:53 16.07.2024
 
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет

Пентагон: США намерены ускорить реализацию программ по гиперзвуковым ракетам

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 16 июл – ПРАЙМ. Вашингтон намерен ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Что касается гиперзвуковых вооружений, мы продолжим разработку ряда программ на данной основе, а также будем работать над ускорением разработки и проведения испытаний в рамках данных программ", — сказал он.
Райдер также сообщил, что американские военные в недавнем прошлом провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном. "Мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых вооружений в соответствии с нашей стратегией национальной обороны", — подчеркнул он.
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ВооруженияСШАПентагонгиперзвуковые ракеты
 
 
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