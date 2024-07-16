https://1prime.ru/20240716/raketa-850195250.html
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет - 16.07.2024, ПРАЙМ
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет
Вашингтон намерен ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе брифинга... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T22:53+0300
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ВАШИНГТОН, 16 июл – ПРАЙМ. Вашингтон намерен ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается гиперзвуковых вооружений, мы продолжим разработку ряда программ на данной основе, а также будем работать над ускорением разработки и проведения испытаний в рамках данных программ", — сказал он. Райдер также сообщил, что американские военные в недавнем прошлом провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном. "Мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых вооружений в соответствии с нашей стратегией национальной обороны", — подчеркнул он.
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сша, пентагон, гиперзвуковые ракеты
Вооружения, США, Пентагон, гиперзвуковые ракеты
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет
Пентагон: США намерены ускорить реализацию программ по гиперзвуковым ракетам
ВАШИНГТОН, 16 июл – ПРАЙМ. Вашингтон намерен ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Что касается гиперзвуковых вооружений, мы продолжим разработку ряда программ на данной основе, а также будем работать над ускорением разработки и проведения испытаний в рамках данных программ", — сказал он.
Райдер также сообщил, что американские военные в недавнем прошлом провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном. "Мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых вооружений в соответствии с нашей стратегией национальной обороны", — подчеркнул он.
"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО