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Решетников призвал туристов приезжать на Кавказ
Решетников призвал туристов приезжать на Кавказ - 16.07.2024, ПРАЙМ
Решетников призвал туристов приезжать на Кавказ
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Северный Кавказ - это круто, и посоветовал посещать горнолыжные курорты региона и летом, когда они... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T22:09+0300
2024-07-16T22:09+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Северный Кавказ - это круто, и посоветовал посещать горнолыжные курорты региона и летом, когда они особенно хороши. "Кавказ - это не только горные и снежные вершины, и курорты горнолыжные. Эти же курорты хороши особенно летом. Там постоянно появляется что-то новое, поэтому, если вы были два года назад, это не значит, что вас эти курорты не удивят снова", - сказал Решетников, комментируя итоги второго дня Кавказского инвестиционного форума и заседания правкомиссии по развитию СКФО. Его слова приводит телеграм-канал правительства. "Это и прекрасный Каспий, в который сейчас много вкладывается и в инфраструктуру, и с тем, чтобы Каспий стал чище, и чтобы там было надежное водоснабжение, энергоснабжение, и приводятся в порядок объекты исторического наследия, строятся новые гостиницы", - продолжил министр. "Ну в общем, приезжайте на Кавказ, здесь правда очень круто", - добавил он.
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максим решетников, россия, кавказ, туризм
Экономика, Максим Решетников, РОССИЯ, КАВКАЗ, Туризм
Решетников призвал туристов приезжать на Кавказ
Решетников: приезжайте на Кавказ, здесь правда очень круто
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Северный Кавказ - это круто, и посоветовал посещать горнолыжные курорты региона и летом, когда они особенно хороши.
"Кавказ - это не только горные и снежные вершины, и курорты горнолыжные. Эти же курорты хороши особенно летом. Там постоянно появляется что-то новое, поэтому, если вы были два года назад, это не значит, что вас эти курорты не удивят снова", - сказал Решетников, комментируя итоги второго дня Кавказского инвестиционного форума и заседания правкомиссии по развитию СКФО. Его слова приводит телеграм-канал правительства.
"Это и прекрасный Каспий, в который сейчас много вкладывается и в инфраструктуру, и с тем, чтобы Каспий стал чище, и чтобы там было надежное водоснабжение, энергоснабжение, и приводятся в порядок объекты исторического наследия, строятся новые гостиницы", - продолжил министр.
"Ну в общем, приезжайте на Кавказ, здесь правда очень круто", - добавил он.
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