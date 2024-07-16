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СМИ рассказали, кто составил компанию Трампу на съезде республиканцев
СМИ рассказали, кто составил компанию Трампу на съезде республиканцев - 16.07.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали, кто составил компанию Трампу на съезде республиканцев
Бывший американский лидер Дональд Трамп на съезде Республиканской партии США расположился в компании своего напарника по предвыборной гонке сенатора от штата... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T06:45+0300
2024-07-16T06:45+0300
2024-07-16T06:51+0300
политика
дональд трамп
республиканская партия
съезд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Бывший американский лидер Дональд Трамп на съезде Республиканской партии США расположился в компании своего напарника по предвыборной гонке сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса, сообщает РИА Новости.Отмечается, что экс-президент сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с сенатором Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и известным тележурналистом Такером Карлсоном. Часть уха Трампа закрыта белой прямоугольной повязкой, передает агентство.
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дональд трамп, республиканская партия, съезд
Политика, Дональд Трамп, Республиканская партия, Съезд
СМИ рассказали, кто составил компанию Трампу на съезде республиканцев
РИА Новости: компанию Трампу на съезде республиканцев составили Вэнс и Карлсон
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Бывший американский лидер Дональд Трамп на съезде Республиканской партии США расположился в компании своего напарника по предвыборной гонке сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что экс-президент сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с сенатором Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и известным тележурналистом Такером Карлсоном.
Съезд республиканцев определился с кандидатом в вице-президенты США
Часть уха Трампа закрыта белой прямоугольной повязкой, передает агентство.