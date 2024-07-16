https://1prime.ru/20240716/respublikantsy-850136642.html

СМИ рассказали, кто составил компанию Трампу на съезде республиканцев

СМИ рассказали, кто составил компанию Трампу на съезде республиканцев - 16.07.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали, кто составил компанию Трампу на съезде республиканцев

Бывший американский лидер Дональд Трамп на съезде Республиканской партии США расположился в компании своего напарника по предвыборной гонке сенатора от штата... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T06:45+0300

2024-07-16T06:45+0300

2024-07-16T06:51+0300

политика

дональд трамп

республиканская партия

съезд

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Бывший американский лидер Дональд Трамп на съезде Республиканской партии США расположился в компании своего напарника по предвыборной гонке сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса, сообщает РИА Новости.Отмечается, что экс-президент сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с сенатором Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и известным тележурналистом Такером Карлсоном. Часть уха Трампа закрыта белой прямоугольной повязкой, передает агентство.

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дональд трамп, республиканская партия, съезд