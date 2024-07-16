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Расплата близка. Западу начали поступать угрозы из-за России

Расплата близка. Западу начали поступать угрозы из-за России - 16.07.2024, ПРАЙМ

Расплата близка. Западу начали поступать угрозы из-за России

Запад нашел способ использовать замороженные российские активы для помощи Украине и тут же получил жесткое предупреждение. Правда, не от России, а от Саудовской | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T04:04+0300

2024-07-16T04:04+0300

2024-07-16T04:04+0300

статья

эксклюзив

замороженные российские активы

резервы

международные резервы

саудовская аравия

дедолларизация

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МОСКВА,16 июл – ПРАЙМ, Анастасия Селезнева. Запад нашел способ использовать замороженные российские активы для помощи Украине и тут же получил жесткое предупреждение. Правда, не от России, а от Саудовской Аравии. Претворит ли Эр-Рияд угрозу в жизнь и какими будут последствия, разбирался "Прайм".Видят цель – не видят препятствий. И последствийПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов только для финансирования восстановления Украины.Искали подходящий способ с осени 2022 года. Однако в 2024-м Запад нашел выход. Так, в феврале страны Европейского союза согласовали механизм, который позволит забирать не сами активы, а доходы от них.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеА недавно государства "Большой семерки" согласовали выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться как раз за счет доходов от замороженных российских активов.О последствиях таких решений Запад предупреждали многие эксперты и издания. Так, Европейский центробанк прогнозировал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Газета Financial Times, в свою очередь, писала, что использование российских активов не только подорвет доверие мира к доллару и евро, но и подтолкнет незападные государства к выведению из региона собственных резервов.Ближний Восток решил отомститьПредупреждения понемногу начинают сбываться. Агентство Bloomberg сообщило, что на защиту России встала Саудовская Аравия: Эр-Рияд пригрозил "Большой семерке", что продаст часть западных облигаций в ответ на изъятие российских средств. По данным издания, такое предупреждение обеспокоило европейских чиновников.Как отметил эксперт экономического факультета РУДН Андрей Сурков, из-за этого вопиющего случая может возникнуть множество последствий. Ни одна развивающаяся страна, подчеркивает он, не будет уверена в том, что ее капитал в безопасности в Европейском союзе."Однако, учитывая тесные отношения Саудовской Аравии и США, после вывода капитала из ЕС он может направиться в США. Кроме того, Саудовская Аравия активно развивает отношения со многими странами Азии, поэтому европейский рынок больше не является для нее приоритетным", - рассказал эксперт, добавив, что для королевства это может стать отличной возможностью перенаправить капитал в наиболее интересные для него страны.Михаил Смирнов, заместитель директора по инвестициям General Invest, также считает, что Эр-Рияд при необходимости может продать европейские активы. Он пояснил, что евро для мирового оборота нефти не имеет такого значения, как, например, доллар, а политическая нестабильность, которую показали выборы в регионе, заставляет инвесторов беспокоиться, что дефициты европейских бюджетов продолжат расти и дальше.Главная цель – Европа. Начнут с ФранцииСценарий, при котором Саудовская Аравия решится на удар по американским активам, пока вряд ли реализуем. Таким образом, свою "месть" Эр-Рияд направит на Европу, а точнее, как указало агентство Bloomberg, на Францию.По данным испанского издания El Economista, саудовское королевство держит в своих руках, в том числе, французские суверенные облигации на "десятки миллиардов евро". Однако, по словам бывшего старшего вице-президента банка "Открытие" Константина Церазова, угроза Саудовской Аравии никак не повлияла на дифференциалы доходностей между гособлигациями Франции и других стран.Эксперт отметил, что Эр-Рияд мог упомянуть именно это государство, чтобы воспользоваться уже состоявшейся дестабилизацией местного долгового рынка и тем самым усилить рычаг давления."Но даже если Саудовская Аравия все же решит избавиться от принадлежащего ей госдолга Франции, то данное событие вряд ли заметно повлияет на этот самый большой в Европе рынок суверенного долга объемом 2,5 триллиона евро", - заключил Церазов.Кто следующийОдин из страхов европейских чиновников после публикации Bloomberg - вероятность того, что другие незападные страны последуют примеру Саудовской Аравии. Ведь, как отмечалось ранее, Брюссель подорвал репутацию надежного партнера, решив изъять российские активы. А гарантий того, что с другим государством ЕС и G7 не поступят аналогичным образом, нет.Как отметил Смирнов, за Эр-Риядом могут последовать другие монархии Персидского залива, а также государства, которые по политическим причинам получили те или иные обвинения от ЕС. Но все это, скорее всего, не выйдет за пределы Старого Света.Американские активы по-прежнему остаются самыми стабильными и привлекательными. Поэтому даже Китай вряд ли будет всерьез рассматривать возможность вывода оттуда всего объема капитала. Но, подчеркнул эксперт, для политической поддержки Москвы могут появиться подобные заявления и из Пекина. Последуют ли они и в каком случае – вопрос открытый.Закат "токсичных" валют откладываетсяМногие аналитики на Западе опасались, что конфискация российских активов приведет к подрыву доверия к доллару и евро, экономическому кризису. Итогом может стать крах западных валют.Однако Церазов указал, что демарш Саудовской Аравии пока ничем не угрожает доллару и евро, поскольку серьезных альтернатив им нет. Сурков также подчеркнул, что от одного Эр-Рияда эти валюты не исчезнут и не рухнут. "Это не то событие, которое еще больше активизирует дедолларизацию или снизит ценность двух главных резервных валют для мировой экономики", - подытожил эксперт.Закат токсичных валют, если и произойдет (а предпосылки к этому есть), то не одномоментно. Он станет итогом цепи протяженных во времени событий, среди которых валютные кризисы будут играть важную, но отнюдь не основную роль. Принципиально, появится ли весомая альтернатива доллару и евро, которая устроит всех участников формирующегося многополярного мира. Это и станет спусковым крючком грядущих изменений.

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саудовская аравия

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

эксклюзив, замороженные российские активы, резервы, международные резервы, саудовская аравия, дедолларизация