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РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ - 16.07.2024, ПРАЙМ
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РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ
РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ - 16.07.2024, ПРАЙМ
РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ
Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:20+0300
2024-07-16T11:22+0300
россия
ркн
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них – в 2024 году. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.Роскомнадзор отметил, что ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики."Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России", - заявили в РКН.
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россия, ркн
РОССИЯ, РКН
11:20 16.07.2024 (обновлено: 11:22 16.07.2024)
 
РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ

РКН потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-каналов СМИ из РФ

© РИА НовостиYouTube
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них – в 2024 году. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.
Роскомнадзор отметил, что ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики.
"Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России", - заявили в РКН.
 
РОССИЯРКН
 
 
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