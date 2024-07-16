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РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ - 16.07.2024, ПРАЙМ

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ

Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:20+0300

2024-07-16T11:20+0300

2024-07-16T11:22+0300

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ркн

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них – в 2024 году. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.Роскомнадзор отметил, что ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики."Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России", - заявили в РКН.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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