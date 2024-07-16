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Росфинмониторинг проверил десятки тысяч человек по коррупционным признакам - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг проверил десятки тысяч человек по коррупционным признакам
Росфинмониторинг проверил десятки тысяч человек по коррупционным признакам - 16.07.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг проверил десятки тысяч человек по коррупционным признакам
Росфинмониторинг в 2024 году проверил по коррупционным признакам более 40 тысяч человек, возбуждено более 400 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T10:32+0300
2024-07-16T10:33+0300
россия
росфинмониторинг
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2024 году проверил по коррупционным признакам более 40 тысяч человек, возбуждено более 400 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам. "В то же время есть вопросы, связанные с коррупцией ... Большая работа проводится, только в этом году по коррупционным признакам нами проверено более 40 тысяч человек. То есть это довольно большой объем. И по нашим материалам возбуждено более 400 уголовных дел", - сказал Чиханчин. "Мы все-таки ищем варианты, как предостеречь эти действия. Совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, Счетной палатой мы выработали совокупность критериев и построили модель коррупционера, которая доводится до банков, и по этим признакам они нам сообщают об операциях, которые, возможно, имеют отношение к коррупции", - добавил глава финразведки.
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россия, росфинмониторинг
РОССИЯ, Росфинмониторинг
10:32 16.07.2024 (обновлено: 10:33 16.07.2024)
 
Росфинмониторинг проверил десятки тысяч человек по коррупционным признакам

Росфинмониторинг проверил более 40 тысяч человек по коррупционным признакам

Чиханчин переназначен на пост главы Росфинмониторинга
Чиханчин переназначен на пост главы Росфинмониторинга
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2024 году проверил по коррупционным признакам более 40 тысяч человек, возбуждено более 400 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам.
"В то же время есть вопросы, связанные с коррупцией ... Большая работа проводится, только в этом году по коррупционным признакам нами проверено более 40 тысяч человек. То есть это довольно большой объем. И по нашим материалам возбуждено более 400 уголовных дел", - сказал Чиханчин.
"Мы все-таки ищем варианты, как предостеречь эти действия. Совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, Счетной палатой мы выработали совокупность критериев и построили модель коррупционера, которая доводится до банков, и по этим признакам они нам сообщают об операциях, которые, возможно, имеют отношение к коррупции", - добавил глава финразведки.
 
РОССИЯРосфинмониторинг
 
 
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