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"Вкусно - и точка" открыла рестораны в регионе РФ, где не было McDonald's
"Вкусно - и точка" открыла рестораны в регионе РФ, где не было McDonald's - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Вкусно - и точка" открыла рестораны в регионе РФ, где не было McDonald's
Сеть "Вкусно - и точка" открыла в Иркутске два ресторана, всего планирует открыть восемь предприятий, инвестировав в экономику Приангарья более 1 миллиарда... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:45+0300
2024-07-16T12:45+0300
2024-07-16T12:45+0300
"вкусно - и точка"
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ИРКУТСК, 16 июл - ПРАЙМ. Сеть "Вкусно - и точка" открыла в Иркутске два ресторана, всего планирует открыть восемь предприятий, инвестировав в экономику Приангарья более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Как уточнили РИА Новости в компании, открытие этих ресторанов - первое для нее расширение сети на регион РФ, где не присутствовал McDonald's. "Два ресторана начали работу сегодня... Более одного миллиарда рублей инвестирует в экономику Иркутской области компания "Вкусно – и точка". В течение пяти лет "Вкусно – и точка" планирует открыть в Иркутской области восемь предприятий. Компания создаст порядка 600 рабочих мест", - говорится в сообщении. Совместную работу по открытию предприятий компании в Приангарье начали в 2021 году. Тогда было заключено соглашение о сотрудничестве, намечены этапы и объемы работ. В настоящее время прорабатывается большой проект по созданию бесплатного семейного дома при Иркутской областной детской клинической больнице. По словам владельца "Вкусно - и точка" Александра Говора, сегодня в России начало работу 900-е предприятие сети, это уже 65-й регион присутствия. Отмечается, что компания - крупнейший налогоплательщик в индустрии общественного питания страны, на ее долю приходится более четверти всех налогов, выплаченных предприятиями отрасли. В ближайшие три года налоговые отчисления "Вкусно – и точка" в Иркутской области составят более 160 миллионов рублей. "Это первый новый регион, где компания открыла предприятия под новым брендом", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.
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"вкусно - и точка", бизнес, россия
"Вкусно - и точка", Бизнес, РОССИЯ
"Вкусно - и точка" открыла рестораны в регионе РФ, где не было McDonald's
"Вкусно - и точка" впервые открыла рестораны в регионе РФ, где не было McDonald's
ИРКУТСК, 16 июл - ПРАЙМ. Сеть "Вкусно - и точка" открыла в Иркутске два ресторана, всего планирует открыть восемь предприятий, инвестировав в экономику Приангарья более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Как уточнили РИА Новости в компании, открытие этих ресторанов - первое для нее расширение сети на регион РФ, где не присутствовал McDonald's.
"Два ресторана начали работу сегодня... Более одного миллиарда рублей инвестирует в экономику Иркутской области компания "Вкусно – и точка". В течение пяти лет "Вкусно – и точка" планирует открыть в Иркутской области восемь предприятий. Компания создаст порядка 600 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Совместную работу по открытию предприятий компании в Приангарье начали в 2021 году. Тогда было заключено соглашение о сотрудничестве, намечены этапы и объемы работ. В настоящее время прорабатывается большой проект по созданию бесплатного семейного дома при Иркутской областной детской клинической больнице.
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По словам владельца "Вкусно - и точка" Александра Говора, сегодня в России начало работу 900-е предприятие сети, это уже 65-й регион присутствия. Отмечается, что компания - крупнейший налогоплательщик в индустрии общественного питания страны, на ее долю приходится более четверти всех налогов, выплаченных предприятиями отрасли. В ближайшие три года налоговые отчисления "Вкусно – и точка" в Иркутской области составят более 160 миллионов рублей.
"Это первый новый регион, где компания открыла предприятия под новым брендом", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.