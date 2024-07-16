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"Отличная работа". Россия уничтожила немецкий ЗРК IRIS-T и восхитила турок
"Отличная работа". Россия уничтожила немецкий ЗРК IRIS-T и восхитила турок - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Отличная работа". Россия уничтожила немецкий ЗРК IRIS-T и восхитила турок
Вооруженные силы России уничтожили зенитно-раетный комплекс IRIS-T, который Германия поставила Украине. Читатели турецкого издания Haber7 отметили, что Запад... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:23+0300
2024-07-16T14:23+0300
2024-07-16T14:23+0300
вооружения
россия
германия
турция
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили зенитно-раетный комплекс IRIS-T, который Германия поставила Украине. Читатели турецкого издания Haber7 отметили, что Запад сам напрашивается на неприятности."Германия сама напрашивается на неприятности. На что она рассчитывает? Не знаю. Военнослужащих тоже нет. Германию возьмут за пару дней", - считает Мемо."Германия кличет беду на свою голову! Трамп не подал руки Меркель. Весь мир увидел, что это значит, и только немецкие идиоты не поняли", - добавляет Али аксой.Читатели также похвалили президента России Владимира Путина. Кроме того, они призвали Берлин производить дизельные двигатели, так как это у них лучше получается, а Анкару - поставить России вооружения."Вы даете оружие, украинцы атакуют Россию, а она должна сидеть сложа руки? Стало очевидно, кто хочет войны, а кто – мира, Германия сама напрашивается. С Восточной Германией объединились, она же русской была. Россия имеет полное право наносить удары по любому оружию, которое вы даете", - заключает Староста.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, германия, турция
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ
"Отличная работа". Россия уничтожила немецкий ЗРК IRIS-T и восхитила турок
Читатели Haber7 восхитились тем, как Россия уничтожила немецкие ЗРК IRIS-T
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России уничтожили зенитно-раетный комплекс IRIS-T, который Германия поставила Украине. Читатели турецкого издания Haber7
отметили, что Запад сам напрашивается на неприятности.
"Германия сама напрашивается на неприятности. На что она рассчитывает? Не знаю. Военнослужащих тоже нет. Германию возьмут за пару дней", - считает Мемо.
"Германия кличет беду на свою голову! Трамп не подал руки Меркель. Весь мир увидел, что это значит, и только немецкие идиоты не поняли", - добавляет Али аксой.
Читатели также похвалили президента России Владимира Путина. Кроме того, они призвали Берлин производить дизельные двигатели, так как это у них лучше получается, а Анкару - поставить России вооружения.
"Вы даете оружие, украинцы атакуют Россию, а она должна сидеть сложа руки? Стало очевидно, кто хочет войны, а кто – мира, Германия сама напрашивается. С Восточной Германией объединились, она же русской была. Россия имеет полное право наносить удары по любому оружию, которое вы даете", - заключает Староста.
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