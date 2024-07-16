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Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества - 16.07.2024, ПРАЙМ
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава администрации... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T20:50+0300
2024-07-16T20:50+0300
2024-07-16T20:50+0300
энергетика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - ПРАЙМ. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка", — написал он в Telegram. Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии. Логвиненко уточнил, что после восстановления электроснабжения от Ростовской АЭС все потребители будут оперативно подключены к электроснабжению.
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россия, ростов-на-дону
Энергетика, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества
В Ростове-на-Дону временно отключили электроэнергию после сбоя на АЭС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - ПРАЙМ. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка", — написал он в Telegram.
Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии.
Логвиненко уточнил, что после восстановления электроснабжения от Ростовской АЭС все потребители будут оперативно подключены к электроснабжению.
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