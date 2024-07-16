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Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества

Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества - 16.07.2024, ПРАЙМ

Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества

Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава администрации... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T20:50+0300

2024-07-16T20:50+0300

2024-07-16T20:50+0300

энергетика

россия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - ПРАЙМ. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка", — написал он в Telegram. Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии. Логвиненко уточнил, что после восстановления электроснабжения от Ростовской АЭС все потребители будут оперативно подключены к электроснабжению.

https://1prime.ru/20240716/stavropole-850191263.html

ростов-на-дону

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россия, ростов-на-дону