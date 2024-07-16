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Магаданским рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн

Магаданским рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн - 16.07.2024, ПРАЙМ

Магаданским рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн

Комиссия по анадромным рыбам Магаданской области увеличила квоты рыбакам на вылов горбуши на 20 тонн, подтвердился оптимистичный прогноз ученых по подходам... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:28+0300

2024-07-16T13:28+0300

2024-07-16T13:28+0300

рыба

магаданская область

квоты

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МАГАДАН, 16 июл - ПРАЙМ. Комиссия по анадромным рыбам Магаданской области увеличила квоты рыбакам на вылов горбуши на 20 тонн, подтвердился оптимистичный прогноз ученых по подходам лосося, сообщает во вторник правительство региона. Лимиты на вылов лосося на 2024 год для Магаданской области изначально составили 8,5 тысяч тонн. Год считается неурожайным по подходам горбуши – основного промыслового вида лососевых. "Для продолжения промысла рыбаки получили соответствующие дополнительные объемы. Для трех участков коренным жителям Колымы выделено около 20 тонн горбуши дополнительно. С учетом промысловой обстановки и увеличения доли самок в уловах, что свидетельствует о середине хода лососей, Комиссия приняла решение о корректировке режима "проходных дней" и сроков промысла", − цитирует руководителя департамента рыбного хозяйства региона Андрея Таболина правительство Колымы. Уточняется, что с начала путины в регионе уже освоено около 30% от рекомендованного к вылову объема лососевых. Для обеспечения оптимального заполнения нерестилищ для промышленного рыболовства на морских участках Ольского округа региона комиссия изменила дату окончания промысла с 28 на 24 июля. "С учетом массового подхода горбуши отраслевой институт "МагаданНИРО" рассматривает возможность обоснования увеличения объемов по этому виду рыб для северных водоемов Магаданской области", - дополняет ведомство.

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магаданская область

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рыба, магаданская область, квоты