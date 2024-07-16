Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Магаданским рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240716/ryba-850171190.html
Магаданским рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн
Магаданским рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн - 16.07.2024, ПРАЙМ
Магаданским рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн
Комиссия по анадромным рыбам Магаданской области увеличила квоты рыбакам на вылов горбуши на 20 тонн, подтвердился оптимистичный прогноз ученых по подходам... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:28+0300
2024-07-16T13:28+0300
рыба
магаданская область
квоты
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_0:81:1301:812_1920x0_80_0_0_9222b3c2548be90481ab0cfe25d2b4fb.jpg
МАГАДАН, 16 июл - ПРАЙМ. Комиссия по анадромным рыбам Магаданской области увеличила квоты рыбакам на вылов горбуши на 20 тонн, подтвердился оптимистичный прогноз ученых по подходам лосося, сообщает во вторник правительство региона. Лимиты на вылов лосося на 2024 год для Магаданской области изначально составили 8,5 тысяч тонн. Год считается неурожайным по подходам горбуши – основного промыслового вида лососевых. "Для продолжения промысла рыбаки получили соответствующие дополнительные объемы. Для трех участков коренным жителям Колымы выделено около 20 тонн горбуши дополнительно. С учетом промысловой обстановки и увеличения доли самок в уловах, что свидетельствует о середине хода лососей, Комиссия приняла решение о корректировке режима "проходных дней" и сроков промысла", − цитирует руководителя департамента рыбного хозяйства региона Андрея Таболина правительство Колымы. Уточняется, что с начала путины в регионе уже освоено около 30% от рекомендованного к вылову объема лососевых. Для обеспечения оптимального заполнения нерестилищ для промышленного рыболовства на морских участках Ольского округа региона комиссия изменила дату окончания промысла с 28 на 24 июля. "С учетом массового подхода горбуши отраслевой институт "МагаданНИРО" рассматривает возможность обоснования увеличения объемов по этому виду рыб для северных водоемов Магаданской области", - дополняет ведомство.
https://1prime.ru/20240711/kuveyt-850024686.html
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_101:0:1184:812_1920x0_80_0_0_f73b21ecec85c297f12b0075cee9870f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рыба, магаданская область, квоты
рыба, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, квоты
13:28 16.07.2024
 
Магаданским рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн

Власти Магаданской области: рыбакам увеличили квоты на вылов горбуши на 20 тонн

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАГАДАН, 16 июл - ПРАЙМ. Комиссия по анадромным рыбам Магаданской области увеличила квоты рыбакам на вылов горбуши на 20 тонн, подтвердился оптимистичный прогноз ученых по подходам лосося, сообщает во вторник правительство региона.
Лимиты на вылов лосося на 2024 год для Магаданской области изначально составили 8,5 тысяч тонн. Год считается неурожайным по подходам горбуши – основного промыслового вида лососевых.
"Для продолжения промысла рыбаки получили соответствующие дополнительные объемы. Для трех участков коренным жителям Колымы выделено около 20 тонн горбуши дополнительно. С учетом промысловой обстановки и увеличения доли самок в уловах, что свидетельствует о середине хода лососей, Комиссия приняла решение о корректировке режима "проходных дней" и сроков промысла", − цитирует руководителя департамента рыбного хозяйства региона Андрея Таболина правительство Колымы.
Уточняется, что с начала путины в регионе уже освоено около 30% от рекомендованного к вылову объема лососевых. Для обеспечения оптимального заполнения нерестилищ для промышленного рыболовства на морских участках Ольского округа региона комиссия изменила дату окончания промысла с 28 на 24 июля.
"С учетом массового подхода горбуши отраслевой институт "МагаданНИРО" рассматривает возможность обоснования увеличения объемов по этому виду рыб для северных водоемов Магаданской области", - дополняет ведомство.
Города мира. Эль-Кувейт - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Россия будет поставлять в Кувейт мед, рыбу и молоко
11 июля, 17:01
 
рыбаМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬквоты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала