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Российский рынок акций отыграл дневное падение

Российский рынок акций отыграл дневное падение - 16.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций отыграл дневное падение

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника вырос на 1,08%, отыграв дневное падение, следует из данных Московской биржи. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T20:11+0300

2024-07-16T20:11+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника вырос на 1,08%, отыграв дневное падение, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,08%, до 2944,86 пункта, долларовый РТС - на 0,53%, до 1050,83 пункта. Утром индекс площадки обновил годовой минимум, опустившись до 2879,23 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дешевеет на 1,07%, до 83,94 доллара за баррель. "Во вторник, 16 июля, российский фондовый рынок открылся, как и накануне, в небольшом плюсе, в середине дня пытался сменить краткосрочный тренд на падающий, но завершил торги всё-таки снова в плюсе",- говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций во вторник продолжил снижаться, индекс Мосбиржи отметился ниже 2900 пунктов, на минимумах за 12 месяцев… Ожидания инвесторами повышения ключевой ставки, их уверенность в том, что жесткая линия ДКП надолго, повышение привлекательности облигаций в сравнении с акциями в части риска-доходности, дивидендные отсечки и острая геополитика – основные факторы давления на рынок", - рассказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что сдерживать негатив могут постепенное ослабление рубля и сохранение относительно благоприятной ситуации с ценами на нефть. "Давление на индекс Мосбиржи сохраняется из-за закрытия дивидендных реестров у ряда компаний компаний, после чего на рынке может реализоваться коррекция", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Акции "Газпрома" в моменте росли на 5,65%, до 126,01 рубля. Олег Абелев из ИК "Риком-траст" связывает это с подбором акций на локальных минимумах. Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами" также не видит у "Газпрома" особых драйверов роста и считает, что спекулятивно настроенные участники рынка открывали короткие позиции, рассчитывая на то, что акции догонят рынок. В лидерах роста стоимости – расписки "Эталона" (+7,73%), акции ДВМП (+4,87%), расписки Ozon (+4,37%), акции "Полюса" (+4,11%), расписки Head Hunter (3,93%), акции "Газпрома" (3,85%), расписки ЦИАНа (+3,59%), акции "Норникеля" (+2,92%), ЛСР (+2,86%), "Селигдара" (+2,82%). Александр Дорожкин УК "Ингосстрах инвестиции" отмечает, что сильнее всего растут акции, которые были в шортах. Можно говорить про возможный шорт каверинг на фоне событий в США: выдвижения Трампа в кандидаты и высокой вероятности его победы после известных событий, а также выбора кандидата в вице-президенты, которого скорее не назвать антироссийским, добавляет эксперт. В лидерах снижения – акции МТС (-15,41%), акции "ЮМГ" (-4,11%), "Мечела" (-2,73%), "Ренессанса" (-2,71%), "Совкомфлота" (-2,37%), префы "Башнефти" (-2,35%), "Мечела" (-2,29%), "Распадской" (-1,85%), а также обыкновенные акции "М.Видео" (-1,84%) и префы "Транснефти" (-1,35%). ПРОГНОЗЫ Бахтин считает, что в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2885-3015 пунктов. Мильчакова дает прогноз по индексу Мосбиржи – диапазон 2900-3000 пунктов.

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торги, индекс мосбиржи, российский рынок акций