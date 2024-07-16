Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций отыграл дневное падение - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240716/rynok-850191893.html
Российский рынок акций отыграл дневное падение
Российский рынок акций отыграл дневное падение - 16.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций отыграл дневное падение
Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника вырос на 1,08%, отыграв дневное падение, следует из данных Московской биржи. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T20:11+0300
2024-07-16T20:11+0300
экономика
торги
индекс мосбиржи
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника вырос на 1,08%, отыграв дневное падение, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,08%, до 2944,86 пункта, долларовый РТС - на 0,53%, до 1050,83 пункта. Утром индекс площадки обновил годовой минимум, опустившись до 2879,23 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дешевеет на 1,07%, до 83,94 доллара за баррель. "Во вторник, 16 июля, российский фондовый рынок открылся, как и накануне, в небольшом плюсе, в середине дня пытался сменить краткосрочный тренд на падающий, но завершил торги всё-таки снова в плюсе",- говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций во вторник продолжил снижаться, индекс Мосбиржи отметился ниже 2900 пунктов, на минимумах за 12 месяцев… Ожидания инвесторами повышения ключевой ставки, их уверенность в том, что жесткая линия ДКП надолго, повышение привлекательности облигаций в сравнении с акциями в части риска-доходности, дивидендные отсечки и острая геополитика – основные факторы давления на рынок", - рассказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что сдерживать негатив могут постепенное ослабление рубля и сохранение относительно благоприятной ситуации с ценами на нефть. "Давление на индекс Мосбиржи сохраняется из-за закрытия дивидендных реестров у ряда компаний компаний, после чего на рынке может реализоваться коррекция", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Акции "Газпрома" в моменте росли на 5,65%, до 126,01 рубля. Олег Абелев из ИК "Риком-траст" связывает это с подбором акций на локальных минимумах. Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами" также не видит у "Газпрома" особых драйверов роста и считает, что спекулятивно настроенные участники рынка открывали короткие позиции, рассчитывая на то, что акции догонят рынок. В лидерах роста стоимости – расписки "Эталона" (+7,73%), акции ДВМП (+4,87%), расписки Ozon (+4,37%), акции "Полюса" (+4,11%), расписки Head Hunter (3,93%), акции "Газпрома" (3,85%), расписки ЦИАНа (+3,59%), акции "Норникеля" (+2,92%), ЛСР (+2,86%), "Селигдара" (+2,82%). Александр Дорожкин УК "Ингосстрах инвестиции" отмечает, что сильнее всего растут акции, которые были в шортах. Можно говорить про возможный шорт каверинг на фоне событий в США: выдвижения Трампа в кандидаты и высокой вероятности его победы после известных событий, а также выбора кандидата в вице-президенты, которого скорее не назвать антироссийским, добавляет эксперт. В лидерах снижения – акции МТС (-15,41%), акции "ЮМГ" (-4,11%), "Мечела" (-2,73%), "Ренессанса" (-2,71%), "Совкомфлота" (-2,37%), префы "Башнефти" (-2,35%), "Мечела" (-2,29%), "Распадской" (-1,85%), а также обыкновенные акции "М.Видео" (-1,84%) и префы "Транснефти" (-1,35%). ПРОГНОЗЫ Бахтин считает, что в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2885-3015 пунктов. Мильчакова дает прогноз по индексу Мосбиржи – диапазон 2900-3000 пунктов.
https://1prime.ru/20240716/yuan-850190373.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, индекс мосбиржи, российский рынок акций
Экономика, Торги, индекс Мосбиржи, российский рынок акций
20:11 16.07.2024
 
Российский рынок акций отыграл дневное падение

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом на 1,08%

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника вырос на 1,08%, отыграв дневное падение, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,08%, до 2944,86 пункта, долларовый РТС - на 0,53%, до 1050,83 пункта. Утром индекс площадки обновил годовой минимум, опустившись до 2879,23 пункта.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дешевеет на 1,07%, до 83,94 доллара за баррель.
"Во вторник, 16 июля, российский фондовый рынок открылся, как и накануне, в небольшом плюсе, в середине дня пытался сменить краткосрочный тренд на падающий, но завершил торги всё-таки снова в плюсе",- говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Российский рынок акций во вторник продолжил снижаться, индекс Мосбиржи отметился ниже 2900 пунктов, на минимумах за 12 месяцев… Ожидания инвесторами повышения ключевой ставки, их уверенность в том, что жесткая линия ДКП надолго, повышение привлекательности облигаций в сравнении с акциями в части риска-доходности, дивидендные отсечки и острая геополитика – основные факторы давления на рынок", - рассказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Он добавляет, что сдерживать негатив могут постепенное ослабление рубля и сохранение относительно благоприятной ситуации с ценами на нефть.
"Давление на индекс Мосбиржи сохраняется из-за закрытия дивидендных реестров у ряда компаний компаний, после чего на рынке может реализоваться коррекция", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

Акции "Газпрома" в моменте росли на 5,65%, до 126,01 рубля. Олег Абелев из ИК "Риком-траст" связывает это с подбором акций на локальных минимумах.
Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами" также не видит у "Газпрома" особых драйверов роста и считает, что спекулятивно настроенные участники рынка открывали короткие позиции, рассчитывая на то, что акции догонят рынок.
В лидерах роста стоимости – расписки "Эталона" (+7,73%), акции ДВМП (+4,87%), расписки Ozon (+4,37%), акции "Полюса" (+4,11%), расписки Head Hunter (3,93%), акции "Газпрома" (3,85%), расписки ЦИАНа (+3,59%), акции "Норникеля" (+2,92%), ЛСР (+2,86%), "Селигдара" (+2,82%).
Александр Дорожкин УК "Ингосстрах инвестиции" отмечает, что сильнее всего растут акции, которые были в шортах. Можно говорить про возможный шорт каверинг на фоне событий в США: выдвижения Трампа в кандидаты и высокой вероятности его победы после известных событий, а также выбора кандидата в вице-президенты, которого скорее не назвать антироссийским, добавляет эксперт.
В лидерах снижения – акции МТС (-15,41%), акции "ЮМГ" (-4,11%), "Мечела" (-2,73%), "Ренессанса" (-2,71%), "Совкомфлота" (-2,37%), префы "Башнефти" (-2,35%), "Мечела" (-2,29%), "Распадской" (-1,85%), а также обыкновенные акции "М.Видео" (-1,84%) и префы "Транснефти" (-1,35%).

ПРОГНОЗЫ

Бахтин считает, что в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2885-3015 пунктов.
Мильчакова дает прогноз по индексу Мосбиржи – диапазон 2900-3000 пунктов.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Юань завершил торги вторника на Мосбирже снижением
19:31
 
ЭкономикаТоргииндекс Мосбиржироссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала