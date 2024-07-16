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Первый в России водородный полигон заработал на Сахалине

Первый в России водородный полигон заработал на Сахалине - 16.07.2024, ПРАЙМ

Первый в России водородный полигон заработал на Сахалине

Первый в стране водородный полигон во вторник открылся на Сахалине, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:48+0300

2024-07-16T16:48+0300

2024-07-16T16:48+0300

энергетика

сахалин

водород

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл – ПРАЙМ. Первый в стране водородный полигон во вторник открылся на Сахалине, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Новая энергетика уже на Сахалине. Сегодня на базе СКБ САМИ открылся первый в России водородный полигон. Это будет площадка, где наука и образование будут работать вместе. Наши студенты смогут заниматься исследованиями и разработками в области новой энергетики. Во время учебы решать практические задачи в интересах региона", – написал губернатор в Telegram-канале. По словам главы региона, первыми отраслями в области, где будут применяться водородные технологии, станут энергетика и связь. Уже на днях первые вышки связи и опоры освещения на Курилах и в селах Новиково и Огоньки на юге Сахалина будут переведены на автономный источник питания в виде водорода. "Правительство РФ выбрало Сахалин пилотной площадкой для развития водородных технологий. На острове создан первый в стране Восточный водородный кластер, и полигон является частью этого крупного проекта. Новейшее оборудование будет апробироваться на острове, проходить здесь сертификацию и готовиться к серийному производству", - отмечается в сообщении правительства региона. Полигон базируется на территории Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения РАН. Он станет местом испытания отечественного оборудования и реализации научных проектов. Здесь также будет находиться инженерная школа Сахалинского госуниверситета, в которой водородная тематика будет занимать приоритетное место. По данным властей региона, на полигоне будут реализовываться четыре основных проекта, в том числе энергоснабжение изолированных территорий, таких, как Курильские острова и северные районы Сахалина, что "позволит уйти от дизельной генерации и ввести новые гибридные установки электроснабжения". Еще один проект применения водорода предназначен для мобильных систем генерации электроэнергии, например, для нужд спасательных отрядов. Следующий сценарий применения водорода затронет сферу ЖКХ, в частности, тестирование водородного транспорта в городской среде. Партнером Сахалина в создании водородного кластера выступил Московский физико-технический институт, а проект поддержали Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Минвостокразвития России, а также крупные индустриальные и инжиниринговые компании.

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сахалин, водород