https://1prime.ru/20240716/samokaty-850140000.html

Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов

Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов - 16.07.2024, ПРАЙМ

Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов

Опрос о необходимости запрета использования электросамокатов для передвижения по улицам появился в Telegram-канале спикера Государственной Думы Вячеслава... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T09:55+0300

2024-07-16T09:55+0300

2024-07-16T09:55+0300

россия

самокаты

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Опрос о необходимости запрета использования электросамокатов для передвижения по улицам появился в Telegram-канале спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.Парламентарий отметил, что опрос возник в связи с принятием законопроекта, предусматривающего штрафы для владельцев электросамокатов."Как Вы считаете, необходима ли такая мера?", — спросил он подписчиков.В то же время, появились предложения о полном запрете использования электроскутеров для передвижения по улицам. Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать сервисы, предлагающие приобрести "серые" аккаунты для кикшеринга, так как это позволяет обойти официальную аренду электросамокатов.

https://1prime.ru/20240715/samokat-850113011.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, самокаты