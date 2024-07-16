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Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов - 16.07.2024, ПРАЙМ
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов
Опрос о необходимости запрета использования электросамокатов для передвижения по улицам появился в Telegram-канале спикера Государственной Думы Вячеслава... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T09:55+0300
2024-07-16T09:55+0300
россия
самокаты
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Опрос о необходимости запрета использования электросамокатов для передвижения по улицам появился в Telegram-канале спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.Парламентарий отметил, что опрос возник в связи с принятием законопроекта, предусматривающего штрафы для владельцев электросамокатов."Как Вы считаете, необходима ли такая мера?", — спросил он подписчиков.В то же время, появились предложения о полном запрете использования электроскутеров для передвижения по улицам. Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать сервисы, предлагающие приобрести "серые" аккаунты для кикшеринга, так как это позволяет обойти официальную аренду электросамокатов.
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россия, самокаты
РОССИЯ, самокаты
09:55 16.07.2024
 
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов

Володин спросил подписчиков о запрете использования электросамокатов на улицах

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Опрос о необходимости запрета использования электросамокатов для передвижения по улицам появился в Telegram-канале спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.
Парламентарий отметил, что опрос возник в связи с принятием законопроекта, предусматривающего штрафы для владельцев электросамокатов.
"Как Вы считаете, необходима ли такая мера?", — спросил он подписчиков.
В то же время, появились предложения о полном запрете использования электроскутеров для передвижения по улицам. Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать сервисы, предлагающие приобрести "серые" аккаунты для кикшеринга, так как это позволяет обойти официальную аренду электросамокатов.
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