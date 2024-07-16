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Десять лет санкций: как РФ реализует амбиции в условиях блокады Запада

Десять лет санкций: как РФ реализует амбиции в условиях блокады Запада - 16.07.2024, ПРАЙМ

Десять лет санкций: как РФ реализует амбиции в условиях блокады Запада

Российская СПГ-индустрия живет под ограничениями уже 10 лет, и ситуация становится только драматичнее. Эксперты оценили для РИА Новости успехи российских... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:21+0300

2024-07-16T13:21+0300

2024-07-16T13:21+0300

энергетика

россия

запад

спг

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российская СПГ-индустрия живет под ограничениями уже 10 лет, и ситуация становится только драматичнее. Эксперты оценили для РИА Новости успехи российских компаний в преодолении западных санкций и выделили ключевые задачи, без решения которых невозможно развитие отрасли. Первые ограничения в отношении российской СПГ-отрасли были введены 16 июля 2014 года. Тогда минфин США ввел так называемые секторальные санкции, запретив в том числе среднесрочное и долгосрочное кредитование "Новатэка". Позднее финансирование российских нефтегазовых компаний ограничила и Канада. ЕС к первой партии санкций не присоединился. А зарубежный акционер "Новатэка", французская TotalEnergies (доля владения 19,4%), заявляла, что западные санкции против России не должны нарушать связи компании с Москвой. "Понадобились значительные усилия, чтобы попасть в Россию… Этим нельзя рисковать", - говорил тогда глава TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью изданию Financial Times. По мнению главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Громова, ограничения в отношении российского СПГ в 2014 году почти никак не отразились на амбициях компаний. "Можно сказать, что те санкционные инструменты, которые применялись до последнего времени, они в общем-то никак не тормозили развитие СПГ-отрасли в России", - пояснил собеседник агентства. Так, "Новатэк" в 2016 году привлек у китайских банков 9,3 миллиарда евро и 9,8 миллиарда юаней сроком на 15 лет для своего проекта "Ямал СПГ". Партнерами в нем выступают французская TotalEnergies (20%) и китайская CNPC (20%). Также долей в 9,9% владеет китайский фонд Шелкового пути, который в конце 2015 года выдал "Новатэку" заем на 730 миллионов евро на 15 лет. РАБОТА НАД ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ "Несмотря на усиление санкционного давления на российский ТЭК с 2014 года, СПГ "попал под раздачу" только в 2022 году", - сказала РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Серьезные ограничения были введены летом 2022 года, когда Евросоюз запретил поставлять оборудования для заводов по сжижению природного газа в Россию. Это создало больше неудобств, чем все наложенные санкции до этого. Практически все заводы СПГ в России были созданы на базе зарубежного оборудования и с использованием импортных технологий. "По большому счету в мире существует всего несколько корпораций, которые обладают полным набором компетенций по производству крупнотоннажного СПГ и предоставляют лицензию на использование этих технологий - это Linde, Shell, APCI, Liquefin и некоторые другие", - говорит руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. До 2014 года в стратегическом видении большинства российских компаний преобладало мнение, что проще приобрести зарубежное оборудование, говорит он. В экономических реалиях того периода любой проект на базе зарубежных технологий обладал намного более коротким периодом окупаемости. Разработка и воплощение "в железе" собственной технологии крупнотоннажного производства СПГ - капиталоемкая задача, считает Малков. Ее сложность заключается в организации многокомпонентной производственной цепочки и кооперации десятков различных производств. "И главное, крупнотоннажное производство СПГ невозможно без газотурбинных агрегатов большой мощности и крупнотоннажного теплообменного оборудования, компетенции по производству которых были утрачены с распадом СССР и восстанавливаются только сегодня, во многом благодаря смежным отраслям - теплоэлектроэнергетике и авиации", - заключил эксперт. Компании постепенно начали заниматься импортозамещением еще до волны санкций. "Газпром" в 2013 году получил патент с приоритетом на технологию крупнотоннажного сжижения GMR, модификацией которой инжиниринговый центр компании занимался последующие годы. В прошлом году "Газпром" запустил СПГ-завод на компрессорной станции "Портовая" без участия компании Linde, которая до выхода из проекта была лицензиаром технологии сжижения. "Новатэк" добился первых успехов в 2018 году. Компания получила патент на собственную технологию "Арктический каскад", которую реализовала на четвертой линии "Ямала СПГ". В июне 2023 года "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс". ЭСКАЛАЦИЯ САНКЦИЙ Но под настоящий "санкционный ливень" российская СПГ-индустрия попала с ноября прошлого года. Старт был дан адресными санкциями США в отношении проекта "Арктик СПГ 2", эстафету принял 14-й пакет санкций ЕС. Блокирующие санкции ограничили возможность транспортировки российского СПГ с арктических проектов, говорит Громов. На данный момент, по его мнению, флот газовозов ледового класса - главное уязвимое место отрасли. И эту проблему нельзя решить очень быстро. Один из вариантов - переориентировать часть судов-газовозов ледового класса, которые сегодня обслуживают проект "Ямал СПГ", более легкий с точки зрения ледовой обстановки, на обслуживание нового проекта "Арктик СПГ 2". Первые партии СПГ на заводе "Арктик СПГ 2" были произведены в конце 2023 года, однако отгрузки покупателям пока так и не начались. Громов полагает, что СПГ с завода может отправиться за рубеж уже в этом году, а масштабный экспорт начнется в следующем. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО СПГ По мнению главного директора по энергетическому направлению ИЭФ, если бы Россия оказалась в нормальных рыночных условиях, российский СПГ, произведенный в Арктике, был бы выгоднее, чем СПГ мировых конкурентов. "В первую очередь, для сжижения природного газа необходимо обеспечивать низкие температуры, а это высокие энергозатраты. Мы при прочих равных можем конкурировать по цене с катарским СПГ. А американский СПГ по цене уступает российскому на 20-40%", - считает Громов. С ним согласна и Белова. Большим преимуществом российских проектов является стоимость газа (обширная и сравнительно недорогая ресурсная база) и география. "Арктические проекты с развитием судоходства по Севморпути смогут поставлять СПГ и на запад, и на восток, а восточные проекты будут находиться ближе к растущим рынкам сбыта Азии", - говорит она. КОНСТРУИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО Эксперты на будущее отрасли смотрят со сдержанным оптимизмом. Громов уверен, что даже последующие санкции "не поставят крест на российской СПГ-индустрии". Однако, по его словам, новые проекты будут реализовываться с задержками. Основной задачей для развития СПГ-индустрии в России, по мнению Громова, является полная технологическая независимость. Его точку зрения разделяет Малков: без решения этой задачи достижение планируемого правительством объема производства СПГ в 100 миллионов тонн будет невозможно. Вторая задача, которую отмечает Громов, - создание устойчивого и малочувствительного к западным санкциям флота судов-газовозов. СПГ ПЛЫВЕТ НА ВОСТОК Наконец, России нужно заранее подготовить рынки сбыта, считает Громов. "Мы должны отдавать отчет в том, что Европа, скорее всего, в перспективе двух-трех лет для российского СПГ закроется. У нас есть пара лет, чтобы за счет активной дипломатии сформировать условия для того, чтобы СПГ, который поставляется в Европу, и СПГ с наших будущих проектов нашел рынки сбыта, в первую очередь в Азии", - заключил аналитик. Для этого России, как отмечает собеседник агентства, стоит строить СПГ-заводы и приемные терминалы за рубежом. Данная работа уже ведется компаниями вместе с властями. О расширении сотрудничества с Индией в газовой сфере, в том числе СПГ, в начале июля заявлял вице-премьер РФ Александр Новак. В конце июня Россия и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между "Новатэком" и Корпорацией нефти и газа "Петровьетнам". А президент РФ Владимир Путин заявлял, что "Новатэк" намерен осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме. Таким образом, текущий тренд на политизацию энергетических рынков и происходящее разделение мира на дружественные и недружественные страны открывает для России дополнительные возможности, резюмирует Белова.

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россия, запад, спг