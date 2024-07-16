https://1prime.ru/20240716/sevastopol-850196391.html
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных из-за дефицита мощности абонентов, который был вызван остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T23:31+0300
2024-07-16T23:31+0300
2024-07-16T23:31+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – ПРАЙМ. В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных из-за дефицита мощности абонентов, который был вызван остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщило правительство региона."В 22.34 16 июля включены все потребители, ранее отключенные по графику временного отключения электроэнергии", — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства. Ранее в Севастополе ввели график отключения потребителей из-за временно введенного лимита потребления мощности по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ.
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энергетика рф, севастополь
Происшествия, энергетика РФ, СЕВАСТОПОЛЬ
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе подали электроэнергию ранее отключенным абонентам
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – ПРАЙМ. В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных из-за дефицита мощности абонентов, который был вызван остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщило правительство региона.
"В 22.34 16 июля включены все потребители, ранее отключенные по графику временного отключения электроэнергии", — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства.
Ранее в Севастополе ввели график отключения потребителей из-за временно введенного лимита потребления мощности по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ.
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии