https://1prime.ru/20240716/sevastopol-850196391.html

В Севастополе восстановили подачу электроэнергии

В Севастополе восстановили подачу электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Севастополе восстановили подачу электроэнергии

В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных из-за дефицита мощности абонентов, который был вызван остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T23:31+0300

2024-07-16T23:31+0300

2024-07-16T23:31+0300

происшествия

энергетика рф

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/img/84050/39/840503937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c8e07a8ebe40409cc45fee501884e3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – ПРАЙМ. В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных из-за дефицита мощности абонентов, который был вызван остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщило правительство региона."В 22.34 16 июля включены все потребители, ранее отключенные по графику временного отключения электроэнергии", — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства. Ранее в Севастополе ввели график отключения потребителей из-за временно введенного лимита потребления мощности по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ.

https://1prime.ru/20240716/krasnodar-850195360.html

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергетика рф, севастополь