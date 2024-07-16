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В Севастополе восстановили подачу электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных из-за дефицита мощности абонентов, который был вызван остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T23:31+0300
2024-07-16T23:31+0300
происшествия
энергетика рф
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – ПРАЙМ. В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных из-за дефицита мощности абонентов, который был вызван остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщило правительство региона."В 22.34 16 июля включены все потребители, ранее отключенные по графику временного отключения электроэнергии", — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства. Ранее в Севастополе ввели график отключения потребителей из-за временно введенного лимита потребления мощности по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ.
https://1prime.ru/20240716/krasnodar-850195360.html
севастополь
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энергетика рф, севастополь
Происшествия, энергетика РФ, СЕВАСТОПОЛЬ
23:31 16.07.2024
 
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии

В Севастополе подали электроэнергию ранее отключенным абонентам

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – ПРАЙМ. В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных из-за дефицита мощности абонентов, который был вызван остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщило правительство региона.
"В 22.34 16 июля включены все потребители, ранее отключенные по графику временного отключения электроэнергии", — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства.
Ранее в Севастополе ввели график отключения потребителей из-за временно введенного лимита потребления мощности по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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