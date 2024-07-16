https://1prime.ru/20240716/sizo-850138042.html

СМИ: экс-поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО

СМИ: экс-поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО - 16.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: экс-поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО

Генерального директора ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальновя поместили в челябинский СИЗО, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Московского гарнизонного... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T08:14+0300

2024-07-16T08:14+0300

2024-07-16T08:17+0300

мошенничество

россия

сизо

взятка

росгвардия

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Генерального директора ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальновя поместили в челябинский СИЗО, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Московского гарнизонного военного суда.По сведениям издания, суд получил материлы дела дела о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии, фигурантами которого стали Шальнов и заместитель директора Росгвардии по тылу Сергей Милейко.Следствие обвиняет Шальнова в предоставлении крупных взяток сотрудникам ФСИН в обмен на "общее покровительство" при заключении контрактов на пошив формы для ФСИН. Сам Шальнов обвинения отрицает.Ранее Шальнова и Милейко заподозрили в хищении 395,7 миллиона рублей при закупке вещевого имущества путем завышения стоимости.

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россия, сизо, взятка, росгвардия