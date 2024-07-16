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СМИ: экс-поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО - 16.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: экс-поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО
СМИ: экс-поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО - 16.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: экс-поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО
Генерального директора ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальновя поместили в челябинский СИЗО, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Московского гарнизонного... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T08:14+0300
2024-07-16T08:17+0300
мошенничество
россия
сизо
взятка
росгвардия
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Генерального директора ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальновя поместили в челябинский СИЗО, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Московского гарнизонного военного суда.По сведениям издания, суд получил материлы дела дела о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии, фигурантами которого стали Шальнов и заместитель директора Росгвардии по тылу Сергей Милейко.Следствие обвиняет Шальнова в предоставлении крупных взяток сотрудникам ФСИН в обмен на "общее покровительство" при заключении контрактов на пошив формы для ФСИН. Сам Шальнов обвинения отрицает.Ранее Шальнова и Милейко заподозрили в хищении 395,7 миллиона рублей при закупке вещевого имущества путем завышения стоимости.
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россия, сизо, взятка, росгвардия
Мошенничество, РОССИЯ, СИЗО, взятка, Росгвардия
08:14 16.07.2024 (обновлено: 08:17 16.07.2024)
 
СМИ: экс-поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО

"Ъ": гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Генерального директора ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальновя поместили в челябинский СИЗО, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Московского гарнизонного военного суда.
По сведениям издания, суд получил материлы дела дела о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии, фигурантами которого стали Шальнов и заместитель директора Росгвардии по тылу Сергей Милейко.
Следствие обвиняет Шальнова в предоставлении крупных взяток сотрудникам ФСИН в обмен на "общее покровительство" при заключении контрактов на пошив формы для ФСИН. Сам Шальнов обвинения отрицает.
Ранее Шальнова и Милейко заподозрили в хищении 395,7 миллиона рублей при закупке вещевого имущества путем завышения стоимости.
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МошенничествоРОССИЯСИЗОвзяткаРосгвардия
 
 
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