https://1prime.ru/20240716/sochi-850193953.html

В Сочи сняли ограничения на потребление электричества

В Сочи сняли ограничения на потребление электричества - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Сочи сняли ограничения на потребление электричества

Ограничения на потребления электроэнергии, введенные ранее в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, были полностью сняты. Об этом... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T21:43+0300

2024-07-16T21:43+0300

2024-07-16T21:43+0300

происшествия

сочи

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СОЧИ, 16 июл – ПРАЙМ. Ограничения на потребления электроэнергии, введенные ранее в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, были полностью сняты. Об этом сообщили в филиале "Сочинских электрических сетей". Ранее власти города информировали о введении ограничений потребления электроэнергии на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России. "Электроснабжение в Сочинском энергорайоне полностью восстановлено. По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме энергорайона сняты в полном объеме", - говорится в Telegram-канале сочинских электросетей.

https://1prime.ru/20240716/krasnodar-850193816.html

сочи

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сочи, энергетика рф, ограничения