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В Сочи сняли ограничения на потребление электричества - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Сочи сняли ограничения на потребление электричества
В Сочи сняли ограничения на потребление электричества - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Сочи сняли ограничения на потребление электричества
Ограничения на потребления электроэнергии, введенные ранее в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, были полностью сняты. Об этом... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T21:43+0300
2024-07-16T21:43+0300
происшествия
сочи
энергетика рф
ограничения
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СОЧИ, 16 июл – ПРАЙМ. Ограничения на потребления электроэнергии, введенные ранее в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, были полностью сняты. Об этом сообщили в филиале "Сочинских электрических сетей". Ранее власти города информировали о введении ограничений потребления электроэнергии на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России. "Электроснабжение в Сочинском энергорайоне полностью восстановлено. По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме энергорайона сняты в полном объеме", - говорится в Telegram-канале сочинских электросетей.
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сочи, энергетика рф, ограничения
Происшествия, СОЧИ, энергетика РФ, ограничения
21:43 16.07.2024
 
В Сочи сняли ограничения на потребление электричества

В Сочи полностью сняли ограничения на потребление электроэнергии

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СОЧИ, 16 июл – ПРАЙМ. Ограничения на потребления электроэнергии, введенные ранее в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, были полностью сняты. Об этом сообщили в филиале "Сочинских электрических сетей".
Ранее власти города информировали о введении ограничений потребления электроэнергии на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России.
"Электроснабжение в Сочинском энергорайоне полностью восстановлено. По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме энергорайона сняты в полном объеме", - говорится в Telegram-канале сочинских электросетей.
*Краснодар - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В Краснодаре оценили влияние отключений электричества на энергосистему
21:33
 
ПроисшествияСОЧИэнергетика РФограничения
 
 
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