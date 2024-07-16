https://1prime.ru/20240716/ssha-850142124.html

Никто не восхищается демократией США: американский политолог бьют тревогу

Никто не восхищается демократией США: американский политолог бьют тревогу - 16.07.2024, ПРАЙМ

Никто не восхищается демократией США: американский политолог бьют тревогу

Политическая система США находится в упадке, и американской демократией больше никто не восхищается, что "вызывает глубокую озабоченность" политолога Иэна... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:45+0300

2024-07-16T10:45+0300

2024-07-16T10:56+0300

политика

сша

демократия

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg

МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Политическая система США находится в упадке, и американской демократией больше никто не восхищается, что "вызывает глубокую озабоченность" политолога Иэна Бреммера. Это для него прискорбнее, чем выросшие после покушения шансы Дональда Трампа на переизбрание, говорится в публикации портала политической информации Mediaite.В статье упоминают беседу Бреммера с CNN, в ходе которой тот заявил, что Джо Байден после попытки покушения на Трампа "наверняка проиграет выборы", а потом добавил, что поражение Байдена "казалось неминуемым и до покушения".Политолог также отметил в этой связи, что большинство союзников Соединенных Штатов испытывают из-за этого дискомфорт и начинают готовиться к возвращению в Овальный кабинет Трампа. А противники Америки, по его словам, видят в сложившейся ситуации большие возможности.Но затем Бреммнер высказал немыслимое для CNN мнение, что ожидаемый проигрыш демократов на президентских выборах – далеко не самое страшное последствие покушения на Трампа."Суть в том, что у Соединенных Штатов больше нет политической системы, которой восхищались бы все страны мира, — передает слова Бреммера Mediaite.Весь мир, по мнению политолога, сегодня пребывает в полном восторге от доллара, американской экономики, от американских инноваций и предпринимательства.Вот только "никто не восхищается политической системой Америки", сетует Бреммер. И этот факт, по его словам, "вызывает глубокую озабоченность, озабоченность целого поколения лидеров во всем мире, которые полагаются на Соединенные Штаты, где глобальный порядок требует сильных и стабильных США".

https://1prime.ru/20240716/tramp-850137338.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, демократия, экспертное мнение