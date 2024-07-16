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Никто не восхищается демократией США: американский политолог бьют тревогу
Никто не восхищается демократией США: американский политолог бьют тревогу - 16.07.2024, ПРАЙМ
Никто не восхищается демократией США: американский политолог бьют тревогу
Политическая система США находится в упадке, и американской демократией больше никто не восхищается, что "вызывает глубокую озабоченность" политолога Иэна... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T10:45+0300
2024-07-16T10:45+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Политическая система США находится в упадке, и американской демократией больше никто не восхищается, что "вызывает глубокую озабоченность" политолога Иэна Бреммера. Это для него прискорбнее, чем выросшие после покушения шансы Дональда Трампа на переизбрание, говорится в публикации портала политической информации Mediaite.В статье упоминают беседу Бреммера с CNN, в ходе которой тот заявил, что Джо Байден после попытки покушения на Трампа "наверняка проиграет выборы", а потом добавил, что поражение Байдена "казалось неминуемым и до покушения".Политолог также отметил в этой связи, что большинство союзников Соединенных Штатов испытывают из-за этого дискомфорт и начинают готовиться к возвращению в Овальный кабинет Трампа. А противники Америки, по его словам, видят в сложившейся ситуации большие возможности.Но затем Бреммнер высказал немыслимое для CNN мнение, что ожидаемый проигрыш демократов на президентских выборах – далеко не самое страшное последствие покушения на Трампа."Суть в том, что у Соединенных Штатов больше нет политической системы, которой восхищались бы все страны мира, — передает слова Бреммера Mediaite.Весь мир, по мнению политолога, сегодня пребывает в полном восторге от доллара, американской экономики, от американских инноваций и предпринимательства.Вот только "никто не восхищается политической системой Америки", сетует Бреммер. И этот факт, по его словам, "вызывает глубокую озабоченность, озабоченность целого поколения лидеров во всем мире, которые полагаются на Соединенные Штаты, где глобальный порядок требует сильных и стабильных США".
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сша, демократия, экспертное мнение
Политика, США, демократия, экспертное мнение
Никто не восхищается демократией США: американский политолог бьют тревогу
Бреммер: никто не восхищается демократией США, и это вызывает сильную тревогу
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ.
Политическая система США находится в упадке, и американской демократией больше никто не восхищается, что "вызывает глубокую озабоченность" политолога Иэна Бреммера. Это для него прискорбнее, чем выросшие после покушения шансы Дональда Трампа на переизбрание, говорится в публикации портала политической информации Mediaite
.
В статье упоминают беседу Бреммера с CNN, в ходе которой тот заявил, что Джо Байден после попытки покушения на Трампа "наверняка проиграет выборы", а потом добавил, что поражение Байдена "казалось неминуемым и до покушения".
Политолог также отметил в этой связи, что большинство союзников Соединенных Штатов испытывают из-за этого дискомфорт и начинают готовиться к возвращению в Овальный кабинет Трампа. А противники Америки, по его словам, видят в сложившейся ситуации большие возможности.
Но затем Бреммнер высказал немыслимое для CNN мнение, что ожидаемый проигрыш демократов на президентских выборах – далеко не самое страшное последствие покушения на Трампа.
Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа
"Суть в том, что у Соединенных Штатов больше нет политической системы, которой восхищались бы все страны мира, — передает слова Бреммера Mediaite.
Весь мир, по мнению политолога, сегодня пребывает в полном восторге от доллара, американской экономики, от американских инноваций и предпринимательства.
Вот только "никто не восхищается политической системой Америки", сетует Бреммер. И этот факт, по его словам, "вызывает глубокую озабоченность, озабоченность целого поколения лидеров во всем мире, которые полагаются на Соединенные Штаты, где глобальный порядок требует сильных и стабильных США".