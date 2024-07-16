https://1prime.ru/20240716/ssj-100-850137069.html

Названы сроки расшифровки черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100

Названы сроки расшифровки черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100 - 16.07.2024, ПРАЙМ

Названы сроки расшифровки черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100

Расшифровка черных ящиков при условии, что они не повреждены снаружи, после крушения самолета не занимают много времени, заявил РИА Новости исполнительный... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T07:11+0300

2024-07-16T07:11+0300

2024-07-16T07:11+0300

происшествия

катастрофа ssj-100

расследование

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Расшифровка черных ящиков при условии, что они не повреждены снаружи, после крушения самолета не занимают много времени, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. В пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа". "Считывание данных с сохранившегося самописца - процесс довольно быстрый. Как таковая расшифровка тут не нужна. Оформление документов занимает несколько дней. Другое дело, если самописец повреждён, либо, к примеру, запись речевого самописца нечёткая. Тут срок работы может увеличиться", - сказал эксперт. Он уточнил, что в случае этого конкретного SSJ-100 повреждения самописцев были только внешние, они не мешали считать данные.

https://1prime.ru/20240713/krushenie-850082136.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

катастрофа ssj-100, расследование