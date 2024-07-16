https://1prime.ru/20240716/ssj-100-850137069.html
Названы сроки расшифровки черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100
Названы сроки расшифровки черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100 - 16.07.2024, ПРАЙМ
Названы сроки расшифровки черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100
Расшифровка черных ящиков при условии, что они не повреждены снаружи, после крушения самолета не занимают много времени, заявил РИА Новости исполнительный... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T07:11+0300
2024-07-16T07:11+0300
2024-07-16T07:11+0300
происшествия
катастрофа ssj-100
расследование
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Расшифровка черных ящиков при условии, что они не повреждены снаружи, после крушения самолета не занимают много времени, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. В пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа". "Считывание данных с сохранившегося самописца - процесс довольно быстрый. Как таковая расшифровка тут не нужна. Оформление документов занимает несколько дней. Другое дело, если самописец повреждён, либо, к примеру, запись речевого самописца нечёткая. Тут срок работы может увеличиться", - сказал эксперт. Он уточнил, что в случае этого конкретного SSJ-100 повреждения самописцев были только внешние, они не мешали считать данные.
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катастрофа ssj-100, расследование
Происшествия, Катастрофа SSJ-100, расследование
Названы сроки расшифровки черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100
"Авиапорт": черные ящики упавшего в Подмосковье SSJ-100 расшифруют за пару дней
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Расшифровка черных ящиков при условии, что они не повреждены снаружи, после крушения самолета не занимают много времени, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
В пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа".
"Считывание данных с сохранившегося самописца - процесс довольно быстрый. Как таковая расшифровка тут не нужна. Оформление документов занимает несколько дней. Другое дело, если самописец повреждён, либо, к примеру, запись речевого самописца нечёткая. Тут срок работы может увеличиться", - сказал эксперт.
На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков
Он уточнил, что в случае этого конкретного SSJ-100 повреждения самописцев были только внешние, они не мешали считать данные.