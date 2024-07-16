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Госавианадзор начал проверку завода-производителя упавшего SSJ

Госавианадзор начал проверку завода-производителя упавшего SSJ - 16.07.2024, ПРАЙМ

Госавианадзор начал проверку завода-производителя упавшего SSJ

Проверку начали на заводе, который выпустил разбившийся Sukhoi Superjet, рассказали агентству РИА Новости в Управлении государственного надзора за деятельностью | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T17:15+0300

2024-07-16T17:15+0300

2024-07-16T17:16+0300

происшествия

самолет

проверка

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Проверку начали на заводе, который выпустил разбившийся Sukhoi Superjet, рассказали агентству РИА Новости в Управлении государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). "Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, в рамках своей компетенции, рассмотрела Ваш запрос... о крушении самолета RRJ-95LR-100 RA-89049 12.07.2024 в районе г. Коломны и сообщает, что Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер", - сказано в сообщении.В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Как уточнялось в сообщении МЧС России в ТГ-канале, борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.Позднее пресс-служба Росавиации сообщала, что расследованием займутся специалисты ведомства совместно с Межгосударственным авиационным комитетом. Кроме того, на место крушения выезжал глава Росавиации Дмитрий Ядров.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).Сообщалось также, что самолет принадлежал “Газпром авиа”.

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самолет, проверка