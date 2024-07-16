https://1prime.ru/20240716/ssj-850184236.html
Госавианадзор начал проверку завода-производителя упавшего SSJ
Госавианадзор начал проверку завода-производителя упавшего SSJ - 16.07.2024, ПРАЙМ
Госавианадзор начал проверку завода-производителя упавшего SSJ
Проверку начали на заводе, который выпустил разбившийся Sukhoi Superjet, рассказали агентству РИА Новости в Управлении государственного надзора за деятельностью | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:15+0300
2024-07-16T17:15+0300
2024-07-16T17:16+0300
происшествия
самолет
проверка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0d/850078453_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_827b8fb2eda06ad97568e3478f359ecd.jpg
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Проверку начали на заводе, который выпустил разбившийся Sukhoi Superjet, рассказали агентству РИА Новости в Управлении государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). "Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, в рамках своей компетенции, рассмотрела Ваш запрос... о крушении самолета RRJ-95LR-100 RA-89049 12.07.2024 в районе г. Коломны и сообщает, что Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер", - сказано в сообщении.В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Как уточнялось в сообщении МЧС России в ТГ-канале, борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.Позднее пресс-служба Росавиации сообщала, что расследованием займутся специалисты ведомства совместно с Межгосударственным авиационным комитетом. Кроме того, на место крушения выезжал глава Росавиации Дмитрий Ядров.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).Сообщалось также, что самолет принадлежал “Газпром авиа”.
https://1prime.ru/20240712/samolet-850061497.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0d/850078453_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a21976c5344ccbee4a47ad1b5d484f66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолет, проверка
Происшествия, самолет, проверка
Госавианадзор начал проверку завода-производителя упавшего SSJ
Госавианадзор инициировал проверку завода-производителя упавшего в Подмосковье SSJ
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Проверку начали на заводе, который выпустил разбившийся Sukhoi Superjet, рассказали агентству РИА Новости в Управлении государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, в рамках своей компетенции, рассмотрела Ваш запрос... о крушении самолета RRJ-95LR-100 RA-89049 12.07.2024 в районе г. Коломны и сообщает, что Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер", - сказано в сообщении.
В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Как уточнялось в сообщении МЧС России в ТГ-канале, борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.
Упавший под Коломной самолет не является Sukhoi Superjet 100NEW-95
Позднее пресс-служба Росавиации сообщала, что расследованием займутся специалисты ведомства совместно с Межгосударственным авиационным комитетом. Кроме того, на место крушения выезжал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
Сообщалось также, что самолет принадлежал “Газпром авиа”.