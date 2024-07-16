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Большинство частных инвесторов ожидают роста ключевой ставки ЦБ РФ

Большинство частных инвесторов ожидают роста ключевой ставки ЦБ РФ - 16.07.2024, ПРАЙМ

Большинство частных инвесторов ожидают роста ключевой ставки ЦБ РФ

Более 60% частных инвесторов ожидают повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании 26 июля, сообщили РИА Новости эксперты "Сберинвестиций" на основе... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T07:15+0300

2024-07-16T07:15+0300

2024-07-16T07:16+0300

экономика

инвесторы

ставка банка россии

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более 60% частных инвесторов ожидают повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании 26 июля, сообщили РИА Новости эксперты "Сберинвестиций" на основе исследования и данных об операциях 14,5 тысяч клиентов. "29% из них считают, что ключевую ставку повысят на 200 базисных пунктов - до 18%. 23% полагают, что ставку оставят без изменений, а 20% - что ставку повысят на 100 базисных пунктов (до 17%). 5% инвесторов думают, что ставку могут повысить более чем на 200 базисных пунктов. Еще 5% прогнозируют повышение ставки на 150 базисных пунктов (до 17,5%). 4% полагают, что ее увеличат минимально - на 50 базисных пунктов (до 16,5%). Таким образом, 63% опрошенных убеждены, что ставку повысят, и почти каждый третий считает, что ее новая величина составит 18%", - говорится в исследовании. При этом только 2% верят в снижение ставки, а 12% не определились со своей позицией. На этом фоне частные инвесторы наращивают вложения преимущественно в три инструмента: фонды денежного рынка, облигации с плавающей ставкой (флоатеры) и просто облигации, сообщают "Сберинвестиции". Вложения в фонды денежного рынка, являющиеся гибкой альтернативой депозитам и накопительным счетам, на российском рынке уже составляют около 330 миллиардов рублей, отмечается в исследовании. Флоатеры обеспечивают такие же условия, как и фонды денежного рынка, но могут давать более высокую доходность за счет риск-премии эмитентов, поскольку по облигациям нельзя исключать дефолт. Во втором квартале объем и количество операций с флоатерами среди клиентов "Сбера" достигли рекордного значения - 35,8 миллиарда рублей и 98 тысяч сделок соответственно. Это в три раза больше, чем в третьем квартале 2023 года, когда ставка только начала расти, оценили в "Сберинвестициях". Доля облигаций в портфелях на фоне снижения их стоимости не сократилась, а, наоборот, увеличилась, что говорит о значительных вложениях в них в апреле-июне, отмечается в исследовании. "Вероятно, россияне считают, что пик ставки может быть достигнут на ближайшем заседании 26 июля. При этом ее повышение уже в основном заложено в ценах облигаций. Инвесторы начинают наращивать вложения, чтобы зафиксировать высокие ставки и затем заработать на росте стоимости при появлении благоприятных для снижения инфляции макроэкономических данных и, соответственно, смягчении риторики регулятора, а затем и возможном снижении ставки", - резюмируют в "Сберинвестициях".

https://1prime.ru/20240709/stavka-849935296.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инвесторы, ставка банка россии