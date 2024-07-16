https://1prime.ru/20240716/stavropole-850191263.html
На Ставрополье ввели ограничение потребления электроэнергии
На Ставрополье ввели ограничение потребления электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
На Ставрополье ввели ограничение потребления электроэнергии
Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:43+0300
2024-07-16T19:43+0300
2024-07-16T19:44+0300
энергетика
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях", - сообщил Владимиров в своем Telegram-канале. Он добавил, что, по прогнозам специалистов, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – с 22 до 23 часов во вторник. "По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области", - отметил губернатор. Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках.
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россия, ставрополье
Энергетика, РОССИЯ, Ставрополье
На Ставрополье ввели ограничение потребления электроэнергии
Губернатор Ставрополья: в регионе на время ввели ограничение потребления энергии
НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
"Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях", - сообщил Владимиров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по прогнозам специалистов, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – с 22 до 23 часов во вторник. "По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области", - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках.
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