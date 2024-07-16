https://1prime.ru/20240716/stavropole-850191263.html

На Ставрополье ввели ограничение потребления электроэнергии

На Ставрополье ввели ограничение потребления электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ

На Ставрополье ввели ограничение потребления электроэнергии

Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:43+0300

2024-07-16T19:43+0300

2024-07-16T19:44+0300

энергетика

россия

ставрополье

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/41/763344122_0:29:4197:2390_1920x0_80_0_0_1299811c279265b4584b3ad09d7b977a.jpg

НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях", - сообщил Владимиров в своем Telegram-канале. Он добавил, что, по прогнозам специалистов, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – с 22 до 23 часов во вторник. "По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области", - отметил губернатор. Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках.

https://1prime.ru/20240716/svet-850191019.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ставрополье