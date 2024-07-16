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На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
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На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии
В Ставропольском крае отменили временные ограничения потребления электроэнергии, введенные из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T23:20+0300
2024-07-16T23:20+0300
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. В Ставропольском крае отменили временные ограничения потребления электроэнергии, введенные из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Ранее во вторник Минэнерго России проинформировало, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Отмечалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Получили отмену всех ограничений. Напряжение возвращается в сети. В ближайшее время все потребители будут подключены", — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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россия, ставрополье, энергетика рф
Происшествия, РОССИЯ, Ставрополье, энергетика РФ
23:20 16.07.2024
 
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии

Владимиров: на Ставрополье отменили ограничения потребления электроэнергии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТрансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге
Трансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. В Ставропольском крае отменили временные ограничения потребления электроэнергии, введенные из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее во вторник Минэнерго России проинформировало, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Отмечалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
"Получили отмену всех ограничений. Напряжение возвращается в сети. В ближайшее время все потребители будут подключены", — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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