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Первое композитное судно проекта "Тихоокеанский" построили в Приморье

Первое композитное судно проекта "Тихоокеанский" построили в Приморье - 16.07.2024, ПРАЙМ

Первое композитное судно проекта "Тихоокеанский" построили в Приморье

Компания "Кораблестроение и композиты" в Приморье спустила на воду первое композитное судно проекта "Тихоокеанский", построенное для развития круизного туризма... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:02+0300

2024-07-16T10:02+0300

2024-07-16T10:02+0300

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – ПРАЙМ. Компания "Кораблестроение и композиты" в Приморье спустила на воду первое композитное судно проекта "Тихоокеанский", построенное для развития круизного туризма в регионе, сообщает краевое правительство. Композитный катамаран Т108 рассчитан на 12 человек, имеет два поста рулевого управления, оснащенных системой Jet Poiint, которая облегчает маневрирование. Круизная скорость – 22 узла (40 километров в час). "В Приморье участник судостроительного и судоремонтного кластера спустил на воду композитный катамаран класса "Тихоокеанский 108". Судно, предназначенное для развития круизного туризма в регионе, передано заказчику… Судно будет эксплуатироваться в Приморском крае. Гости и жители края смогут увидеть его в акватории Амурского залива во Владивостоке", - говорится в сообщении. Генеральный конструктор верфи "Кораблестроение и композиты" Сергей Волошенко отметил, что компания начинает серийное строительство таких судов. Получены готовые технические решения по замене импортных двигателей отечественными. В Приморье создается промышленный кластер в сфере судостроения и судоремонта, и компания "Кораблестроение и композиты" – один из первых его участников. "Надеемся, что этот пилотный проект станет основой для серийного строительства композитных катамаранов в крае. Обеспечение межзаводской кооперации в рамках созданного кластера сейчас одна из ключевых задач. Ее реализация позволит нам обеспечить глубокий уровень локализации соответствующих производств, в том числе по критически важной импортозамещающей номенклатуре: двигателям, судовой арматуре, навигационным системам", – приводятся слова заместителя министра промышленности и торговли Приморского края Алексея Пикалова. Он отметил, что для предприятий отрасли предусмотрена различная государственная поддержка.

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россия